Fino resucita a la Punta

Una genialidad de Fino al filo del descanso decidió el derbi comarcal entre San Roque B y Punta del Caimán a favor del equipo de la barriada isleña. La igualdad presidió todo el choque y sólo cuando el equipo lepero se vio obligado a buscar el empate estuvo claramente la iniciativa en uno de los dos contendientes.

El respeto entre los dos equipos fue la nota predominante durante toda la primera mitad, lo que propició que los acercamientos sobre cualquiera de las dos porterías no abundasen en estos primeros cuarenta y cinco minutos. Así y todo, en las escasas oportunidades creadas por cualquiera de las dos escuadras, además de una buena intervención de Dani Suárez para despejar con el pie un remate cercano de Ceada, dos balones impulsados por jugadores del San Roque B acabaron tocando el larguero de la portería visitante, el primero en el minuto 5 en una falta lateral botada por Pablo que un defensa de la Punta del Caimán desvió hasta tocar la parte superior del travesaño, y el segundo con un centro-chut de Álvaro Pereira a la media hora de partido que sorprendió al portero isleño y a punto estuvo de convertirse en el primer gol del partido.

Sin embargo, ese primer gol acabó cayendo para la Punta del Caimán cuando ya parecía que al descanso se llegaría con el resultado inicial. Fino en su primera intervención en el partido se sacó de la manga un espectacular lanzamiento de falta que se coló por la escuadra izquierda de la portería de Pedro tras salvar la barrera, haciendo inútil a estirada del portero aurinegro. Antes, los pocos intentos del equipo de Manolo Revidiego por buscar la puerta local acabaron en nada, bien por la lentitud de sus atacantes, o bien por el acierto de la zaga local.

Al filial lepero no le quedó más remedio que irse arriba en busca del empate, pero las ideas en ataque seguían escaseando. Esto dio lugar a que la Punta del Caimán, aprovechando su ventaja en el marcador, se hiciese firme en su parcela esperando encontrar alguna contra con la que poder sentenciar el partido. Hasta los 20 minutos de la reanudación no legó el primer disparo lepero con cierta intención, pero el lanzamiento de Tete con poco ángulo no encontró los tres palos de la portería rival. Más peligro llevó el remate de Juanma que porfió con la defensa puntera y acabó llevándose el balón, pero su remate se encontró de nuevo con el pie de Dani Suárez para evitar el gol del empate.

Las internadas de Tete por la izquierda parecía la única forma en la que el San Roque B podía alcanzar el empate deseado, pero el acierto en ataque no acompañó ayer en ningún momento a los jugadores del filial aurinegro, ni siquiera en el mano a mano entre Álvaro Pereira y Dani Suárez en el minuto 83 del que salió victorioso el portero isleño.