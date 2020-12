Fernandito toma Coria

No se le da mal al San Roque de Lepe la provincia de Sevilla. Por tercer partido consecutivo, el equipo lepero se vuelve con los tres puntos de tierras sevillanas tras el triunfo conseguido en su visita a un Coria que todavía no conoce la victoria en la presente temporada y que encadena con esta la quinta derrota consecutiva que le mantiene en la cola de la clasificación. Todo lo contrario que la escuadra dirigida por Antonio Fernández, que con este resultado aprovecha el empate del Ciudad de Lucena para recuperar el liderato del grupo 10-B de Tercera empatado a puntos, pero con el goal average particular favorable.

El partido comenzó con un Coria decidido a encontrar por fin su primer triunfo de la temporada y ya en el 3 buscó por primera vez la portería de David Robador por medio de Juanito, pero se encontró con la buena respuesta del portero aurinegro para desviar a saque de esquina el disparo ajustado al palo del capitán coriano.

Pero este San Roque no se deja impresionar por ninguno de sus rivales, juegue dónde juegue, y poco a poco se fue haciendo con la iniciativa del juego, aunque sin llegar con demasiado peligro sobre la puerta de Álex Melli. El portero local solo tuvo que intervenir para detener algún remate bastante inocente de Nané, Becken o Juanjo Mateo. La jugada de más peligro del equipo lepero llegó en el minuto 24 con un balón raso de Juan Gómez desde línea de fondo que se paseó por el área chica del Coria sin encontrar rematador.

Poco antes David Robador se vio exigido de nuevo para evitar el gol local con una buena mano para rechazar la volea de Paquito desde el borde del área que acabó en saque de esquina tras tocar el balón en el palo. En el tramo final de la primera mitad se acentuó el dominio del San Roque, pero la defensa local se mantuvo firme para evitar cualquier intento de los de Antonio Fernández para intentar adelantarse.

El primer error grave de la retaguardia del Coria para que el San Roque se pusiera por delante en el marcador. Fernandito justificó su titularidad en ligar del sancionado Abeledo en el minuto 4 de la segunda mitad cuando persigue con fe un balón largo de Javi Medina esperando el fallo de Álex Melli en el despeje. Ese error se produjo dejando el portero coriano el balón suelto a pies del atacante aurinegro que no tuvo más que empujarlo para marcar a puerta vacía.

Quiso responder el Coria de inmediato con un remate de Lobo a centro de Alvi que detuvo en dos tiempos David Robador, pero el San Roque se mantuvo firme en defensa en todo momento para controlar las acometidas locales, como suele ocurrir en estas situaciones cuando un equipo llega en una situación tan delicada, más con el corazón que con la cabeza. Sí es cierto que el dominio territorial le correspondía ahora al Coria, pero más allá de un disparo de Paquito desde el borde del área que desvió a córner Robador, la ocasión más clara para volver a mover el marcador la tuvo el San Roque en el 80 en una contra que acabó con remate de Pablo Ortiz llegando desde atrás al que respondió Alex Melli metiendo una buena mano junto al palo izquierdo de su portería.

El partido concluyó con un remate al palo del aurinegro Tommy Montenegro que pudo suponer el segundo gol de su equipo ante un Coria ya entregado, pero que no merecía tanto castigo.