Exhibición de los jóvenes del CDN Punta Umbría en el Andaluz celebrado en Almería

El éxito más grande jamás contado. Esa podría ser la frase que definiría lo acontecido recientemente en Almería, en el Campeonato de Andalucía de óptimist, en clara referencia a lo conseguido por el Club Deportivo Náutico de Punta Umbría, que a pesar de su corta experiencia en grandes citas en comparación con otros clubes, regresó con dos títulos y dos subcampeonatos.

Por una parte, Rodrigo Luis González, en sub 13, campeón de Andalucía y campeón del ranking andaluz absoluto. De igual manera, Julia Sabido, se proclamó campeona sub 13. A ellos hay que sumar las excelentes actuaciones de Sergio Mancera, subcampeón sub 13 y Rafael Vandewalle, subcampeón sub 11. En sub 16, hay que destacar el progreso de Iván Vides y Miguel Beltrán en sub13. Todo esto arroja un resultado que conlleva la participación de Rodrigo Luis González en el Campeonato de España y la pena es que Sergio Mancera se ha quedado a tan solo un punto de obtener pasaporte para el mismo, al solo clasificarse seis regatistas para el Nacional.

Finalmente se disputaron tres de las seis pruebas programadas por la falta de viento, algo que lastró, por ejemplo, a Sergio Mancera para clasificarse para el Nacional. La jornada del domingo resultó en todo caso excepcional para los deportistas del CDNPU, que se lucieron en la despedida del campeonato para conquistar tan importantes éxitos, bajo un viento de levante.

En la previa, ya lo advirtió el director técnico del club puntaumbrieño, Paco Villalba, que aseveró que la preparación del equipo, a pesar de las dificultades por el COVD19, había sido brutal y tenía que verse los resultados. “Esperábamos un comportamiento excelente, pero no hasta este punto. Los chicos se han vaciado en el agua, han encontrado la inspiración y esto supone un hito para este club porque lo hemos conseguido ante regatistas muy consagrados y con mucha experiencia en grandes citas como esta de Adra”, afirmaba Paco.

El responsable técnico del club repartía agradecimientos tras los excelentes resultados. “Primero por los niños, luego por el club, porque siempre hemos sentido su apoyo y calor y eso es sumamente importante para que podamos hacer nuestro trabajo. También por los padres, que siempre están ahí. Y a nuestros patrocinadores. Estamos realmente felices y no queremos parar aquí, nuestro objetivo es seguir creciendo”, aseveró Villalba, que ya piensa en el Campeonato de Andalucía de Clubes, así como en el Campeonato de España, en el que estará Rodrigo Luis González.