España, sin Carolina Marín, cae en su debut en la Uber Cup ante Taipei por 4-1

España no pudo debutar con victoria en la Uber Cup 2022, torneo que desde este domingo reúne en Bangkok a las 16 mejores selecciones del mundo. El combinado que dirige Arturo Ruiz cedió por 4-1 ante el equipo que encabeza la actual número 1 del mundo Tai Tzu Ying. Y es que únicamente el dobles femenino formado por Clara Azurmendi y Bea Corrales consiguió vencer su partido.

En la selección española destacó la ausencia de Carolina Marín. La propia Federación Española, en su página web, anunció el viernes que la onubense lideraría el equipo en esta cita, pero finalmente ha causado baja en este partido inaugural sin que se hayan dado explicaciones sobre su ausencia.

El encuentro comenzó con el duelo individual entre Clara Azurmendi y Tai Tzu Ying, que se decidió en 25 minutos en favor de la actual subcampeona olímpica y del mundo (21-5 y 21-14). En el segundo turno saltó a la pista la joven Lucía Rodríguez, quien vendió cara su derrota ante Wen Chi Hsu tras media hora de juego (21-16 y 21-15). Resultado similar firmó otra de las promesas españolas, Ania Setién, al ceder ante Sung Shuo Yun por 21-12 y 21-15 también en 31 minutos.

Con el comienzo de los dobles llegó la primera victoria española, gracias a Clara Azurmendi y Bea Corrales. El tándem formado por la guipuzcoana y la madrileña sorprendió a Hsu Ya Ching y Lee Chia Hsin al ganar el primer set por 21-18 y, aunque cedió el segundo por 11-21, terminó venciendo el partido al adjudicarse el tercer juego (21-14).

No tuvo la misma suerte la dupla Setién-Rodríguez, que peleó con todo pero no pudo contra Chang Ching Hui y Lee Chih Chen. Las asiáticas se llevaron el primer set por 21-10 y, pese a que las españolas trataron de dar la sorpresa, no se dejaron remontar (21-18).

El segundo encuentro de España no será más sencillo, ni mucho menos, dado que el rival será la potente selección china. Este equipo destaca por contar, en el plano individual, con la campeona olímpica Chen Yu Fei y las medallistas en el Campeonato del Mundo de Huelva 2021 He Bing Jiao y Zhang Yi Man. Además, en cuanto a los dobles, Chen Qing Chen y Jia Yi Fan vienen de colgarse la plata en Tokio 2020 y el oro mundial en la ciudad onubense.

Este segundo partido se disputa el lunes día 9 de mayo a las 14:00 (hora española).

Todos los resultados del encuentro entre España y China Taipei.