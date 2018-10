Espada: "Me siento con la miel en los labios"

La onubense Rocío Espada declaró sentirse "con la miel en los labios" tras finalizar en Ibiza en cuarta posición en el Campeonato de Europa de duatlóncross, el mismo puesto que cosechó en los dos torneos europeos anteriores.

La deportista onubense, vigente campeona de España de la especialidad, señaló en declaraciones difundidas por la Federación Española de Triatlón, que hizo todo lo que estaba en sus manos, que su estrategia de carrera fue "buena" y que no se dejó "nada dentro", aunque eso no fue suficiente para subir al podio.

Rocío Espada concluye la carrera con un tiempo de 1:39:09

"He intentado todo lo mejor que he podido", agregó Espada, quien concluyó que no ha perdido el podio, sino que le han ganado las tres primeras, "que han sido mejores".

Espada acabó cuarta la prueba disputa en Ibiza con un registro de 1:39:09, mientras que el podio fue para la eslovaca Kristina Lapinova con 1:36:59, la rus,a Daria Rogozina, con 1:38:01 y la holandesa Sanne Broeksma, que marcó 1:38:23 para cerrar el podio.