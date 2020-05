Enrique Escalante: "Ojalá podamos darle a Huelva la alegría de entrar en la LEB Plata"

Enrique Escalante, vicepresidente del CDB Enrique Benítez, apoya la decisión de la Federación Española de Baloncesto (FEB) de dar por concluida la Liga EBA y se muestra prudente sobre las opciones del club onubense de jugar la próxima campaña en LEB Plata. “Ha sido una determinación muy acertada dado la cantidad de días que han pasado desde que acabó la competición (el 8 de marzo) y el aplazamiento de tantas jornadas”, asegura.

El Enrique Benítez ha salido perjudicado porque marchaba segundo en su fase de ascenso con 8 victorias consecutivas, pero acepta la decisión y no pondrá pegas. “La Liga estaba siendo muy bonita para nosotros; la pena es que Huelva y nuestro público podrían haber disfrutado de una fase final a la que teníamos muchas opciones de llegar, pero aunque hayamos sido perjudicados, ha imperado la lógica”.

Reanudar la competición se presentaba como algo casi imposible por las peculiaridades de la categoría. “La EBA es una liga amateur y hay muchos jugadores que la compaginan con estudios o trabajos, y les resultaría muy complicado o casi imposible entrenar fuera de temporada. No habríamos salido del calendario si hubiera que recuperar las jornadas perdidas, el play off... además se requieren unas garantías en cuanto a salud, los extranjeros de los equipos están en sus países... Se ha tomado la mejor decisión”, destaca.

Si se dan las circunstancias adecuadas cuando llegue el momento, sería muy bonito para Huelva"

La Federación ha dictaminado que asciendan los cinco primeros de cada grupo y un sexto equipo entre los segundos, lo que deja al Enrique Benítez una puerta abierta o en muy buena posición si hubiera que repescar equipos debido a vacantes en la LEB Plata. “Es una opción que está ahí y que nos hemos ganado deportivamente por estar segundos; el ascenso directo es para el Melilla, al que hemos felicitado porque se lo ha ganado en buena lid. Si se dan las circunstancias adecuadas cuando llegue el momento sería muy bonito para Huelva, pero ahora lo más importante es la salud”.

“Ahora no es algo que esté en la cabeza del club (la posibilidad de entrar en LEB Plata) pero si esa ventana se pudiera abrir sería bueno para Huelva y ya nos encargaríamos de llamar a las puertas adecuadas para ver si puede salir adelante el proyecto”, añade Escalante.

El vicepresidente del club onubense valora que la Federación haya primado los criterios deportivos. “Han sido justos en ese sentido y ofrecen la posibilidad de subir de categoría a aquel que se lo merece, pero ahora la FEB tendrá que explicar en qué condiciones se va a desarrollar la próxima temporada, cuántos meses habrá de competición, cuántos equipos, número de partidos a disputar, ver desplazamientos, en cuánto quedará el aval, la inscripción, cuándo se podrá jugar con público... son muchos factores que condicionan el presupuesto, y a lo mejor hay equipos a los que no les interesa ese modelo de competición y pueden renunciar. Son decisiones de mucho calado y hay que meditarlas muy bien cuando llegue el momento”.

La posibilidad de ascender es un tren que vuelve a pasar, ya que hace dos años la Federación amplió la LEB Plata y le ofreció una plaza al club

Hace dos veranos el Enrique Benítez tuvo la oportunidad de subir de categoría tras la ampliación de la LEB Plata, pero el proyecto no prosperó. Enrique Escalante espera que Huelva no deje pasar este segundo tren. “Son situaciones distintas; en aquella ocasión fue una oferta que hizo la Federación, se presentó un proyecto pero no salió adelante. Este año es algo que nos hemos ganado en la pista. Si la sociedad de Huelva es capaz de salir bien de esta crisis que estamos viviendo, y social y económicamente se respira con cierta consistencia, sería algo muy positivo (entrar en LEB Plata), ojalá podamos darle esa alegría a la ciudad y ver baloncesto de más calidad sin que ellos suponga un desembolso excesivo”, concluye.

Por otro lado, el Enrique Benítez ha dado por finalizada la temporada y ya no habrá más entrenamientos; todos los jugadores acaban contrato y se volverá a contactar con ellos cuando el club sepa el proyecto con el que podrá contar. Además, se está a la espera que la Española y la Andaluza le comuniquen las condiciones de cierre de campaña, si van a devolver algo de dinero por no haberse completado la Liga o si van a facilitar las condiciones (básicamente inscripción y aval) de la próxima temporada.