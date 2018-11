Erika Villaécija se retira tras 16 años en la élite

Después de una larga carrera en la natación, Erika Villaécija anunció su retirada en un acto el Museo Colet de Barcelona. La barcelonesa pone así fin a 16 años en la élite, en los que ganó 21 medallas en competiciones internacionales y participó en cuatro olimpiadas.

Villaécija se despedirá de las piscinas en la Copa de España de Clubes, que se disputa en diciembre, defendiendo los colores del CN Sabadell. "Me ha costado mucho dejarlo, pero me he llenado de ilusiones diferentes -en el mundo laboral- y he visto que no tenía el tiempo necesario para entrenarme y hacerlo bien. Mis prioridades han cambiado", explicó.

En su despedida, la nadadora de 34 años estuvo acompañada por familiares, amigos, ex entrenadores y representantes de los cuatro clubes en los que ha militado: el Horta, el Hospitalet, el Sant Andreu y Sabadell. En su discurso tuvo palabras emocionadas para el técnico que la llevó a lo más alto, Joan Fortuny.

Pese a todo, seguirá ligada a la natación, entrenando a los benjamines del CN Sabadell.