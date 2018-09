Empate insuficiente de un Isla Cristina que merece el triunfo

Encuentro tenso entre el Isla Cristina y la Roteña en la tercera jornada de División de Honor. Así, la primera ocasión de peligro llegó en los primeros minutos para la Roteña a escasos segundos de comenzar el partido, cuando Mateo tuvo que emplearse a fondo para enviar al córner el balón recibido en el minuto 3.

El encuentro se desarrolló principalmente en la parcela central, donde existía mucha presión entre ambos equipos. Ya en el minuto 16, la ocasión fue para los locales por mediación de Vizcaíno, sin embargo, el meta visitante envió a córner el esférico y evitó la buena ocasión de marcar. Posteriormente, en el minuto 18, Vizcaíno fue derribado en el interior del área y el colegiado indicó el punto fatídico, desde el que el futbolista no perdonó e hizo gol. La alegría no fue duradera para los isleños, ya que en el minuto 25 llegó el contragolpe de la Roteña cuando Joaqui aprovechó un servicio de Rubén en el llamado pase de la muerte para empatar. Posteriormente, los púpilos de Antonio López, que no cesaban en sus contragolpes y trataban de adelantarse, lo hicieron en el minuto 44 con una ocasión de rechace que aprovechó Juanan.

En la segunda mitad, el Isla siguió en busca de la portería rival y sacó producto de su insistencia en el minuto 63, con un córner rebotado por Quini en el que Boa estableció el empate y estuvo cerca de obtener la victoria, posible en el minuto 70, cuando Alonso protagonizó un nuevo gol y puso por delante al Isla Cristina, que buscaba sentenciar el encuentro. Minutos después, la Roteña volvió a amargar el tercer tanto de los locales con el empate por parte de Joaqui gracias a un penalti que dio por sentenciado un partido muy disputado, con muchas ocasiones de gol y en el que el Isla Cristina mereció los tres puntos y sólo sumó uno.