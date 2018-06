Una emotiva loa a la gesta colombina. Rosario Márquez Macías realizó ayer un vibrante pregón de la XLVI Semana Náutica Internacional Colombina, con el que se da el pistoletazo de salida a una de las actividades con mayor raigambre en el calendario deportivo estival de la capital onubense.

La pregonera, profesora titular de Historia de América en la Universidad de Huelva, académica de número de la Academia Iberoamericana de La Rábida y directora del Centro de Cultura Iberoamericana de la Onubense, repasó de forma amena algunos de los hechos históricos que comenzaron cuando el 3 de agosto de 1492 tres naos se hicieron a la mar, capitaneadas por Cristóbal Colón, en una aventura oceánica que supuso el encuentro entre dos mundos.

El acto, organizado por el Real Club Marítimo de Huelva (RCMH), se celebró en los jardines de la Casa Colón y estuvo encabezado por el concejal Manuel Gómez debido a la ausencia del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. En él también intervinieron el presidente de la Real Sociedad Colombina, José María Segovia; sus homólogos de la entidad deportiva y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (Once) en Huelva, José Miguel Vázquez y Nicolás Vargas, respectivamente, y el vicepresidente del RCMH, Manuel Rodríguez. También asistieron autoridades civiles, militares, académicas y judiciales.

Segovia, en su alocución, aseguró que la gesta colombina es "la hazaña más asombrosa que los mares vivieron" y definió al club como "blasón de la Huelva deportiva".

En su presentación de la pregonera alabó la preparación de Rosario ("Charo") Márquez "con un amplio y dilatado historial" y felicitó a la entidad organizadora por su elección.

La profesora no se detuvo únicamente en "el magno acontecimiento que se gestó en Huelva", sino que repasó cómo eran las duras condiciones que debían afrontar las personas que durante años decidieron viajar por mar hasta América, con testimonios de sus protagonistas. Así, recordó que en el siglo XVI las condiciones de habitabilidad en las embarcaciones "eran espantosas" y de lo que suponía la vida a bordo. Habló de la importancia del agua potable -un bien escaso durante la travesía- o de los alimentos que normalmente se consumían en la entonces denominada Carrera de Indias. Aunque "no todo eran inconvenientes en el barco donde también había momentos para gozar". Así, con testimonios, explicó que los pasajeros dedicaban parte de su tiempo al juego (actividad teóricamente prohibida) especialmente de dados y naipes, y también a la lectura, habitualmente colectiva, en la que los libros más exitosos, los best sellers de la época, eran religiosos o de caballerías.

"Con el paso de los años España y América se dieron la espalda hasta que bien entrado el siglo XIX un grupo de intelectuales fundó, en 1880, la Sociedad Colombina Onubense, quien decidió recoger el testigo y reivindicar el papel protagónico de Huelva en la gesta del descubrimiento", dijo.

Luego repasó los fastos del cuarto centenario, para acabar con una referencia al año pasado, cuando en Huelva se celebró el 525 aniversario del Encuentro entre dos Mundos "y Huelva volvió a ser embajadora de excepción", recordando que en Punta Umbría se fabricó una réplica de la nao Santa María que definió como "una seña de identidad de la provincia" que ahora muestra por todo el mundo la epopeya colombina.

Un momento emotivo se vivió cuando la profesora invitó a subir al estrado a su colega Manuel José de Lara para recitar dos poemas que escribió su padre, José Manuel de Lara, a los ríos Tinto y Odiel.

Nicolás Vargas, en su intervención, agradeció que la Once este año ocupe la presidencia de honor de la Semana Náutica Internacional Colombina, mientras que el presidente del club, invitó a los onubenses a acudir a las instalaciones de la entidad para disfrutar de las diferentes competiciones, así como a la caseta que se instalará en las Fiestas Colombinas.

Antes de que Manuel Gómez cerrara el acto declarando abierta la Semana Náutica, se le entregó a la pregonera una serie de obsequios.