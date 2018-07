Emilio debuta con nota en su primer triatlón de nivel

Emilio Martín se estrenó con buena nota en Sierra Nevada en su primer triatlón de alto nivel; el onubense acabó segundo en una cita que le ha servido de test de cara a su intención de disputar más pruebas de triatlón en un futuro a corto y medio plazo.

El triatleta granadino Luis Miguel del Rosal, actual campeón de España de duatlón, se impuso ayer en la VII edición del Triatlón de Sierra Nevada tras invertir 2 horas 44 minutos y 37 segundos en los 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros de carrera.

Del Rosal, de 23 años y residente en La Zubia (Granada), se impuso a otro duatleta de prestigio, el dos veces campeón del mundo y seis veces campeón de España de Duatlón, el onubense Emilio Martín, que llegó a tres minutos del ganador del recuperado Triatlón de Sierra Nevada (el verano pasado fue suspendido por problemas de agua en el pantano de Canales), que congregó a más de 300 deportistas en el entorno de Sierra Nevada.

El ganador, estudiante de oposiciones a policía nacional, salió tercero del sector de natación en el pantano de Canales, pero en el sector bicicleta, "mi fuerte" -dijo en meta-, imprimió en alto ritmo en las temibles rampas del Alto de El Duque, cadencia que mantuvo hasta la Hoya del Mora, punto más alto del recorrido, a 2.700 metros de altitud, donde llegó primero.

El descenso en bicicleta hasta Pradollano le permitió aumentar la ventaja, mientras que en el sector de carrera a pie por las pistas Rio y Maribel "he mantenido distancias a duras penas", señaló el triatleta del equipo Silverback.

El gran favorito en el VII Triatlón de Sierra Nevada, Emilio Martín, reconoció que el sector de natación fue su "talón de Aquiles", y, aunque en ciclismo remontó posiciones hasta el segundo puesto, "me he pasado de ritmo y la llegada a la Hoya de la Mora se me ha hecho muy larga. Estaba más preocupado de mantener el segundo puesto que de alcanzar al primero".

El onubense, a través de las redes sociales, comentó que había sido una "prueba espectacular y dura a partes iguales. Natación creo que acorde a mi nivel actual, en bici no he controlado bien y el final se me ha atragantado un poco (la altitud se me olvidó) y corriendo bastante he tenido ya con llegar en un circuito en el que correr era difícil. Muchas cosas que mejorar pero lo bueno es que tenemos tiempo y ganas!".

En damas, como le ocurrió al ganador de hombres, la jiennense Ana Gay Párraga (Villardonpardo) salió tercera del agua de Canales y cimentó su triunfo en la bicicleta, cerrando el podio Irene Sánchez y Yolanda Bejarano en este Triatlón de Sierra Nevada.