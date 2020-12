Emilio Martín: “No sé si tendré que vacunarme para competir”

Emilio Martín, bicampeón del mundo de duatlón, expresó sus dudas acerca de qué supondrá la irrupción de las vacunas en las competiciones deportivas y reconoció que desconoce “si debería ser obligado vacunarse para competir”.

El duatleta onubense declaró que no cree que se imponga el que sea “estrictamente necesario vacunarse, porque no solucionaría el problema de posibles contagios”, y consideró que “las vacunas no son al cien por cien fiables y siempre va a quedar un margen de dudas”. Por ello, Martín auguró que va a haber que “seguir haciendo PCR mientras siga estando el problema y hasta que esté controlado de verdad”, y añadió: “es una opinión, pero tampoco soy el más entendido”.

Mientras llega esa situación, se prepara para estar lo mejor posible en todos los grandes desafíos que fueron pospuestos como el Campeonato del Mundo, previsto en principio para este año y reprogramado para septiembre de 2021 en los Países Bajos. Antes, el onubense afrontará el Campeonato de España en abril y también en la primera parte de la temporada el Campeonato de Europa.

“Ahora mismo no hay nada de competiciones, pero no estoy para eso”, indicó Martín, que aseguró que no competirá “hasta que esté medianamente en condiciones” y que entonces verá “lo que hay”. En el plano atlético, se quedó con las ganas de mejorar su marca de 10 kilómetros con la suspensión del 10K de Laredo y espera intentarlo de nuevo.

“Si la temporada es como la tengo en mente, me gustaría acabarla con marca en media maratón y maratón”, indicó el duatleta onubense, con Valencia y Sevilla como opciones más factibles para participar.Antes de todo, el próximo 15 de diciembre afronta una concentración de la Federación Española de Triatlón como duatleta y técnico en Vila Real de San Antonio, en el Algarve portugués, en la que explicó que le “vendrá bien entrenar con otros compañeros, aparte de ser una motivación en estas semanas” para ejercitarse.

Sobre su papel de técnico, Emilio Martín resaltó que le gusta que le “tengan en cuenta también para estas cosas”, dado que “en un futuro no muy lejano” si quiere “seguir vinculado a la Federación, tendrá que ser de esta forma” y siempre estando “cercano al deportista”.