Emilio Martín quiere la séptima

El mejor atleta onubense de todos los tiempos tiene hoy una cita con la historia. Emilio Martín disputa en Fyn (Dinamarca) a partir de las 17:50 el Campeonato del Mundo de duatlón, una cita para la que el onubense es uno de los claros favoritos a lograr el título, avalado por su brillante palmarés y su excelente rendimiento en las grandes citas, pues ha subido al podio en los seis últimos Mundiales. En 2017 logró el subcampeonato en Canadá, al igual que en 2016 en Avilés; en 2015 se proclamó campeón en Australia; en 2014 se trajo la medalla de bronce de Pontevedra; en 2013 fue plata en Colombia y en 2012 logró su primer título mundialista en Francia.

La suya es una baza segura para el duatlón español. Desde que decidió dar el paso a esta disciplina no se ha bajado del podio. En tierras danesas tiene muy claro que su objetivo debe ser la séptima medalla.

Acumula dos subcampeonatos consecutivos en las últimas dos ediciones

El onubense acude con algunas incertidumbres a su cita con los 10 kilómetros de carrera a pie, 40 en bicicleta y 5 finales corriendo: "Realmente no sé cómo estoy, por eso no quiero plantearme objetivos; en el fondo pienso que estoy para pelear por las medallas, pero sinceramente no sé si podré hacerlo. Lo ideal es estar delante tras los primeros 10 kilómetros y luego ser lo más listo posible viendo las circunstancias de la prueba y así tomar las mejores decisiones".

En los seis últimos años, el podio del Mundial lo integran Emilio Martín y dos más. "Sí, desde 2012 hemos estado el francés Nicolas Benoit y yo, salvo en Avilés que él no estuvo. Al final en cualquier modalidad deportiva pasan situaciones como esta; en fútbol están en el Barcelona y el Real Madrid, en tenis Nadal y Federer... casi siempre son los mismos".

El vigente campeón, el francés Benoit, tiene 41 años y Emilio acaba de cumplir 36, por lo que ambos saben que viven sus últimos años a pleno rendimiento. Emilio Martín quiere exprimir sus posibilidades. Ante rivales con más juventud hará valer su experiencia y control de la carrera.

Emilio Martín acude a Dinamarca sin grandes referencias. Será la primera vez que compita en territorio danés. Sobre un terreno llano y propicio para la carrera a pie y técnico en bicicleta disfrutará de una temperatura que rondará los 25 grados. Por sus condiciones casi preferiría algo más de calor, pero ante la posibilidad de encontrarse un clima más hostil la previsión es positiva. En principio todos los factores externos le serán por lo tanto favorables.

El onubense dejó claro a este diario que la clave puede estar "en el primer 10.000; si se corre rápido se hará una selección bastante buena. Me interesa un duatlón como el del año pasado en Canadá, con un primer 10.000 no excesivamente rápido y que la bici sea exigente, para que en los cinco kilómetros finales quedemos sólo cinco o seis duatletas".

Para Emilio Martín, los favoritos son los de siempre. "Benoit Nicolas ha estado parte del año lesionado, aunque creo que llegará bien de forma; otros franceses como Le Berre y Choquet también llegan con ganas, al igual que el inglés Buckingham y varios participantes que son especialistas en triatlón", concluye.