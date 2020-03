Emilio Martín: "Cuando llegué a la zona de boxes me emocioné"

El campeón onubense Emilio Martín fue el invitado a la Tertulia Deportiva de Huelva Información, que se celebró en el Restaurante El Paraíso de Gonzalo. El duatleta valoró, en primer lugar, la suspensión de la Copa de Europa de triatlón para señalar que “quizás no lo vea normal, más está Copa de Europa con las características que tenía, pero me parecería una irresponsabilidad teniendo en cuenta las medidas que se están tomando. Que unas ochenta personas compitan una hora a las 8:30, sin gradas... El riesgo era mínimo, pero tomándose las medidas que se están tomando es lo más lógico”.

En ese sentido, el onubense aseguró que “la temporada de duatlón la podemos dar por terminada, cuando la estábamos empezando. Yo tenía el Campeonato de Andalucía este domingo, tenía el Grand Prix de Francia el 29 de marzo, que ya me dijeron que no iban a contar conmigo; en abril era el Campeonato de España por equipos y yo había fichado por el Montilla y era algo que me motivaba... Me estaba planteando ir al Campeonato de Europa de media duatlón, que era algo nuevo...”.

“Que el Campeonato de España se ha suspendido acabo de saberlo. Aprovechando el parón que tuve y estos días que he estado malo después del campeonato lo más seguro es que descanse algo y vuelva con tranquilidad para preparar la segunda parte de la temporada. Yo le doy importancia al deporte, pero en la vida hay cosas más importantes. Ahora mi padre ha estado ingresado y la cosa pintaba mal, eso te hace relativizar todo”, añadió Martín, que tendrá tiempo para volver a entrenar y recuperar su mejor versión tras una semana complicada.

Sobre su participación el pasado sábado en Punta Umbría y el problema que tuvo a la hora de comenzar con la bicicleta indicó que “problemas con las transiciones siempre hemos tenido alguna vez. En una prueba tan importante nunca he tenido un problema así, tenerlo aquí... Además, no era capaz de solucionarlo y cuando lo hice ya se me había ido la carrera. No tuve la cabeza lo suficientemente fría”. Eso hizo que el atleta onubense no “disfrutara nada de la bicicleta porque no me encontré bien”. Además, añadió que “en la última vuelta de bici ya me di cuenta de que no llegábamos a enganchar con los de delante”.

Han sido días importantes para Emilio Martín, que ha tenido la oportunidad de competir en casa, aunque lo ha hecho sin haber entrenado en los días previos a la prueba: “Me puse nervioso algún día hace algunos meses cuando se supo que iba a ser en Punta el Campeonato. Cogía la bici y pensaba que iba a ser allí el campeonato se me aceleraba el corazón. Cuando quedaba un mes tenía la necesidad de que llegara. Y ya los días de antes, con todo lo que pasó, pensé que lo que había pasado no lo podía cambiar, pero sí que podía influir en lo que iba a pasar. El día de la prueba estaba tranquilo, aunque cuando entré en boxes y vi a tanta gente conocida y a todo el mundo me emocioné, tanto que casi me pongo a llorar, pero estaba muy tranquilo”.

El onubense valoró también la participación de su compañero y amigo Cortés Medina en la prueba del pasado sábado: “Él tiene un hándicap grande, que es responsable de su tienda y eso le quita muchas horas y está muy limitado. Por capacidad podría seguir a un gran nivel, al final eso le afecta a la hora de buscar resultados, pero él tiene una visión muy realista del deporte. Él con poder entrenar, competir y disfrutar está satisfecho”.

Sobre la organización de eventos en Huelva explicó que “Huelva puede albergar muchos acontecimientos importantes. El Campeonato Iberoamericano de Huelva de 2004 fue diferente a todos y eso dice mucho de la capacidad organizativa que tenemos. Aquí se organizó un Campeonato del Mundo de Campo a Través en Punta Umbría en 2011 y creo que pocos eventos habrá más importantes que ese en la provincia. Y creo que no hemos sido conscientes de su importancia. Del Campeonato de Europa de Bádminton yo me fui encantado, y cuando nos han dado el Mundial por algo será. Tenemos que sacar pecho porque somos mucho de infravalorarnos y cuando hacemos las cosas bien hay que decirlo también”.