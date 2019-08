Emilio Martín, un 'chaval' de 37 años

El duatleta español Emilio Martín, subcampeón mundial y europeo este año, aseguró que verse “competitivo todavía con 37 años es lo que más” valora, “por encima de cualquier resultado”.

El onubense señaló que hace un balance “bastante positivo” de lo que va de año, periodo en el que se han concentrado sus objetivos más importantes, pero expresó que, más allá del lado tangible del éxito, siempre han sido fundamentales las sensaciones y la demostración de que sigue en la cumbre, siendo tan competitivo como el que más.

También reconoció que “las medallas son las que dan un poco de lustre al trabajo diario y parece que si no las consigues no has hecho bien”, pero opinó que “casi nunca es así, pero la sociedad es lo que valora”. “Para algunos parece que con el subcampeonato del mundo y el de Europa no has hecho nada, pero no hago esto por buscar el reconocimiento, sino porque es lo que me gusta”, resaltó Martín, que es el mejor duatleta español de la historia y de los más destacados del mundo.

Ahora es el más laureado en activo con once medallas internacionales. En los Campeonatos de Mundo posee dos oros, cuatro platas y un bronce y sólo en dos participaciones no subió al podio, mientras que en campeonatos de Europa acumula un oro, dos platas y un bronce.

A pesar de las dudas puntuales por lesiones, se sabe que llegado el día ‘D’ extrae toda su capacidad competitiva, por lo que destacó que no sabe “si en este tipo de carreras” es “capaz de sacar un poco más de los que sacan los demás”, afirmó. Este año fue “diferente” al disputarse el Mundial antes que el Europeo, pero sobre todo porque por una lesión no pudo llegar “en las mejores condiciones”.

Pese a ello consideró que en el Mundial celebrado a final de abril en Pontevedra estuvo “bastante competitivo dadas las circunstancias”, pues acabó segundo, y explicó que esa lesión le “generó muchas dudas” e incluso se planteó “no ir” a la competición. “El oro fue imposible por cómo se dio la carrera, pero me dio mucha moral y ganas de cara a entrenar para el Europeo”, aseguró Martín, que luego ganó el Campeonato de España de Duatlón Cros. Posteriormente, a finales de junio, llegó el Europeo, del que Emilio Martín dijo que, al ser en la distancia sprint, pensaba que “perdía posibilidades”, aunque ahí logró también “un segundo puesto inesperado”.

Para lo que queda de año, señaló que tiene tres objetivos y que el que “más ilusión” le hace es el Maratón de Valencia, en el que buscará rebajar su marca de 2:17.21 del año pasado. El capitalino también correrá en Valencia el Media Maratón y afrontará el Desafío Doñana, que ha ganado ya tres veces.