Emilio Martín, preocupado y sin poder correr desde hace más de un mes por una pubalgia

Emilio Martín, bicampeón mundial y campeón europeo de duatlón, se encuentra inactivo por una pubalgia y asegura que no ve "cercano" el día de volver a correr. El onubense lleva 34 días sin correr, el máximo tiempo que ha estado nunca así en 27 años de práctica, y la cuestión es que no sabe cuándo pondrá a cero ese contador porque no tiene un diagnóstico claro y está preocupado.

"Nunca estuve tanto tiempo sin correr y el problema es que no veo cercano el día de volver”, expresó Martín, que indicó que "el número da igual" y que tiene "ganas de mandar la resiliencia a la mierda".

Martín reflejó que en este momento toca ser "paciente y todas esas cosas que se le suelen decir a los demás", pero aseguró que "qué complicado es aplicarse consejos a uno mismo a veces”. Su conclusión es clara y expuso que sabía que correr le "gustaba, veintisiete años haciéndolo lo avalan, pero no sabía hasta qué punto”.

Emilio Martín es uno de los deportistas andaluces en activo más laureados y su trayectoria demuestran su calidad y constancia. Sin embargo, por encima de los éxitos, el motor de su movimiento siempre ha sido su pasión por el deporte, y el verse privado de poder hacerlo en plenitud es lo que más le está afectando en estos momentos