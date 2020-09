Emilio Martín y Manuel Olmedo se convierten en embajadores de La Ruta de las Maravillas

El duatleta onubense doble campeón del mundo de Emilio Martín y el mediofondista sevillano campeón de Europa de 1.500 metros Manuel Olmedo se han convertido en embajadores de La Ruta de las Maravillas de Huelva, iniciativa solidaria impulsada por atletas populares con el objetivo de fomentar la donación de órganos.

El objetivo de estas carreras consiste en visualizar la necesidad de donar órganos y tejidos, así comopromocionar turísticamente las maravillas naturales, culturales e históricas de la provincia onubense. Ante esta iniciativa, los dos atletas han decidido unirse a la causa como embajadores de la misma. Más aún, tanto Emilio Martín como Manuel Olmedo correrán con los deportistas populares onubenses algunas de las etapas que aún les faltan para completar La Ruta de las Maravillas.

De hecho, Manuel Olmedo estará presente este próximo domingo en la carrera que discurrirá por laCuenca Minera, para disfrutar de unos de los enclaves más espectaculares de la provincia de Huelva asociados a la actividad industrial.

“En el momento en que Antonio Bendala -uno de los impulsores del proyecto- me habló de lainiciativa, no me lo pensé. Es digno de alabar porque la donación de órganos se ha convertido enalgo indispensable y el hecho de promocionarlo de esta manera es una incentivo interesante”,comenta Olmedo, que añade: “Soy de Sevilla pero Huelva es una maravilla para correr. Conozcomuy bien Punta Umbría y todos sus alrededores por las veces que he estado concentrado allí con laselección española. Correr por esos sitios tan espectaculares es un privilegio”.

También Emilio Martín ha valorado la iniciativa. “Creo que es una buena idea. No sólo visualizas lanecesidad de donar órganos, sino que además lo haces mostrando los encantos de nuestra provincia. También los acompañaré porque considero que debe ponerse en valor lo que están haciendo”, dijo Emilio, quien tiene previsto participar en la séptima y última etapa.

Emilio Martín y Manuel Olmedo son amigos y han sido rivales en su etapa en el medio fondonacional. Ahora se unen para aumentar la repercusión de La Ruta de las Maravillas, que estepróximo domingo en Minas de Riotinto superará su ecuador completando su cuarta etapa. Lainiciativa llegará a su fin en octubre: el día 4 partirán desde El Rompido para llegar a Punta Umbría;el 11 saldrán desde el Castillo de Niebla y alcanzarán a la meta de Casa Natal de Juan RamónJiménez, en Moguer; y el 18 culminarán un recorrido por Huelva capital y sus alrededores.

Los promotores de La Ruta de las Maravillas han repartido más de 4.000 carnés de donantes desdeel inicio de sus proyectos solidarios en 2017. Ante la ausencia de maratones en el calendario comoconsecuencia de la pandemia, han buscado alternativas como esta para seguir concienciando a lasociedad de la necesidad de hacerse donante de órganos y tejidos.