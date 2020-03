Emilio Martín: "Este Campeonato de Europa es el de más nivel de la historia"

Emilio Martín, bicampeón mundial y actual subcampeón mundial y europeo, aseguró este viernes que el Campeonato de Europa de duatlón de este sábado en Punta Umbría (Huelva) es "el de más nivel de la historia", ya que cuenta con deportistas de la talla del británico Alistair Brownlee, doble campeón olímpico y mundial de triatlón, y del francés Benjamin Choquert, vigente campeón europeo y mundial de duatlón.

El onubense manifestó en la rueda de prensa oficial previa a la competición que cuando se retire se llevará "muchas medallas, por suerte, pero también vivencias y compartir linea de salida con alguien como Alistair Brownlee es un verdadero lujo", además de que resaltó el nivel de Choquert, que como atleta que tiene la mínima olímpica en maratón. "Es increíble y vamos a tener el Europeo de más nivel de la historia", señaló el onubense, quien expresó su deseo de que la competición sea "un gran espectáculo y que los deportista estén a la altura de lo que se espera".

En lo personal, reconoció que tras un par de semanas "complicadas" por mermas físicas , finalmente puede estar en la línea de salida, y agregó que no quiere "dar más vueltas a lo que ha pasado" y que no puede cambiar lo pasado "pero sí de aquí en adelante" centrarse "en la carrera e intentar disfrutar del increíble ambiente que se va a vivir en Punta Umbría".

"Espero que sea un campeonato redondo y si puedo conseguir un buen resultado mucho mejor", afirmó el onubense, que espera que la gente de Huelva le dé "esa energía extra, porque va a hacer falta para estar a la altura de dos grandes campeones como Brownlee y Choquert".

También manifestó que para él "es muy especial un campeonato de Europa en casa" y que pensaba que se "iba a retirar sin poder vivirlo", por lo que intentará "disfrutar de la experiencia".

El británico Alistair Brownlee, dos veces campeón olímpico y del mundo de triatlón, aseguró que ha entrenado duro los últimos meses y que tras no disputarse por el coronavirus el inicio de las Series Mundiales en Abu Dhabi le hacía ilusión competir en este Europeo.

Viene de hacer distancia Ironman y consideró que competir en distancias más cortas, como la de este Europeo, le puede venir "bien en mi preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio", en el que aspira a su tercer oro consecutivo.

Opinó que la carrera va a ser muy rápida, por lo que intentará aparentar desde el principio para ir en consonancia con el alto ritmo que prevé.

Choquert tiene la mínima olímpica en maratón y es el primer suplente de Francia para estar en Tokio

El francés Benjamin Choquert, vigente campeón mundo y de Europa, resaltó, por su parte, que se ve "fuerte y dispuesto" a "pelear" para reeditar su título europeo" y señaló que Brownlee es el principal rival a tener en cuenta pero también recordó que el resto de compañeros del equipo francés, que es "muy potente".

"El año pasado fue muy bueno y estoy preparado para darlo todo mañana", declaró Choquert, que tiene mínima olímpica en maratón y que ahora mismo es el primer suplente para estar en los Juegos de Tokio representando a su país.

Irene Loizate, principal basa española en categoría femenina, vigente campeona de Europa y décima en el último Mundial, reconoció que a estas alturas de la temporada no está en plenitud de forma, pues no ha tenido "mucho tiempo para entrenar", aunque indicó que "lo hecho hecho está y ahora hay que luchar y darlo todo en la carrera".

La austríaca Sandrina Illes, subcampeona mundial y doble subcampeona europea, auguró una carrera "muy interesante", en la que busca "un gran puesto" ante muchas triatletas de las Series Mundiales. "No sé en qué momento de forma me encuentro ni qué tipo de carrera me voy a encontrar, pero estoy dispuesta", apuntó Illes.

Marta Pintanel, la última campeona de Europa sub 23, consideró que llega "en un buen nivel de forma" a la competición, en la que intentará "luchar por las medallas sub 23 y estar lo más delante posible en la categoría élite".

Pintanel viene de competir en el Campeonato de España de Clubes, en Alcobendas (Madrid), y allí pudo comprobar que llega "fuerte", pues se encontró "bastante bien", a lo que sumó que es "bonito" competir en España en un Europeo.