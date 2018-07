Elena Rodríguez estará en el Mundial de Italia

La arquera internacional Elena Rodríguez se ha mostrado "muy contenta" tras conocer oficialmente que representará a España en el Campeonato del Mundo de tiro con arco en campo, que tendrá lugar del 4 al 9 de septiembre en Cortina d'Ampezzo (Italia).

Rodríguez, que tras ser madre afrontaba su primera temporada competitiva, suma esta clasificación a la lograda recientemente para el Campeonato de Europa de 3D, modalidad en la que fue campeona mundial en Italia hace tres años. Ahora competirá en la cita continental de Gotemburgo (Suecia) del 18 al 22 de septiembre.

La arquera onubense ha dicho que su "objetivo principal" de la temporada era clasificarse para el Europeo y que la competición de campo la inició "por probar" y en vista de los resultados siguió adelante.

De la competición de campo, considera que "siendo realistas, todavía estoy un poco verde", pero también resalta que tiene por delante "dos meses para intentar mejorar algunos aspectos que me han hecho estar en desventaja".

Respecto al alto nivel que alcanzó cuando fue campeona mundial de 3D hace tres años, asegura que se encuentra "mejor físicamente", aunque por otro lado tiene "menos tiempo para entrenar". "No me atrevo a decir si tengo posibilidades o no de subir al podio, allí se verá", señala Rodríguez, para quien llegar lejos en la competición "depende de muchas cosas y los detalles son muy importantes".

Elena Rodríguez también está preocupada por el aspecto económico, ya que en la competición de 3D, al clasificarse como primera, va con todos los gastos pagados por parte de la Federación Española, mientras que al ir como segunda en la competición de campo tiene que pagar parte de los gastos. Ahora quiere reunir el dinero para que le acompañe su marido y entrenador, Cristino Fernández. En este sentido, resalta el "decisivo" respaldo que recibe del Ayuntamiento de Deleitosa (Cáceres), donde reside.