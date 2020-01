Duelo en la cumbre entre IES La Orden y Rinconada

Año nuevo, descanso más que merecido y vuelta a los tapices. El Recreativo Bádminton IES La Orden hizo sus deberes antes de finalizar 2019 y como líder, se marca el propósito de continuar invicto en 2020, a lo que puede aspirar el próximo domingo en la décima jornada de la TOP8 LaLigaSports donde se medirá al CB Rinconada. El encuentro tendrá lugar a partir de las 11:30 en el Andrés Estrada, y promete ser un duelo de gran nivel debido a la calidad de ambos conjuntos que, actualmente, se alzan como los mejores de la competición.

El IES La Orden regresa a su feudo tal y como se fue en noviembre, invicto. Tras vencer a todos los equipos en la primera vuelta, los albiazules continuaron con su recorrido en Benalmádena, donde vencieron por 7-0, y continuaron en Arjonilla, lugar en el que se hicieron con un 6-1 que les hizo cerrar el año de la mejor forma posible. Así, con 27 puntos en la clasificación, se posicionan líderes de la Liga Nacional y, por el momento, aspirantes al título. Precisamente por detrás de los recreativistas se encuentra el Rinconada, que sólo ha fallado en dos ocasiones y cuenta con 21 puntos, los mismos que el Pitiús, que a pesar del empate, está en tercera posición. En una situación diferente se encuentra el Oviedo, al que los 15 puntos le saben a poco, mientras que el Arjonilla y el San Fernando ocupan la quinta y sexta plaza respectivamente. Por último, el Alicante es séptimo, siendo el Benalmádena el candidato a descender.

Los números y resultados del IES La Orden hacen del conjunto un equipo imparable, que no parece tener límites y que crece jornada tras jornada. Muestra de ello es la reacción de toda la plantilla y la flexibilidad del técnico, Paco Ojeda, que ha dispuesto de distintas alineaciones durante la temporada, todas ellas, con acierto. Con respecto a las estadísticas, la capacidad de los onubenses queda reflejada especialmente en los dobles, mientras que el individual masculino es otra de las bazas más importantes y el femenino es el que registra menos victorias.

Frente a ellos estará el Rinconada, rival a batir del IES La Orden y que ha creado junto a él lo que actualmente se denomina el ‘Clásico’ del bádminton en la Liga Nacional, tanto por la competencia entre ambos clubes como por las numerosas finales que han disputado. En la ida, fueron los albiazules quienes vencieron por un amplio 1-6, lo que supuso el primer traspiés de la plantilla que dirige Antonio Molina, que a pesar de ello, es fuerte en el dobles mixtos, dobles masculino y los individuales.

Por este motivo, los volantistas del Rinconada llegan a Huelva con ganas de vencer y de hacer caer al IES La Orden en su casa, y lo hará con jugadores de primer nivel como Laura Molina, Juan Manuel Fernández o Rory Easton, que intentarán llevarse los tres puntos ante deportistas de la talla de Pablo Abián, Telma Santos o Gergö Pytel.

En calidad de entrenador, Paco Ojeda destaca que “este es uno de los partidos más importantes de la Liga porque jugamos contra el segundo clasificado y aunque el resultado de la ida fue amplio, no fue nada fácil al igual que otras victorias, ya que aunque acumulemos nueve, hemos ganado luchando muchísimo y con muy poco margen en ocasiones”. Por ello, el técnico considera que “el resultado de la ida puede servir de referencia o no, porque los equipos cambian, ellos no alinearon a su jugador inglés y el partido puede cambiar, así que estamos contentos de haber ganado allí pero este es un partido completamente nuevo y diferente”.

Sobre el Rinconada, Ojeda apunta que “parece que este año no han hecho grandes cambios en el equipo y no lo han reforzado, pero aun así ha conseguido un buen nivel competitivo y con todas las opciones para clasificarse de cara a la final, así que imagino que estarán muy motivados después de ver que la temporada pasada fue difícil para ellos”. Con respecto a la plantilla recreativista, el entrenador admite que “existe la incertidumbre al reiniciarse la competición después de este parón, pero creo que tal y como llevamos la Liga la motivación es grande y considero que vamos a rendir al máximo en el encuentro”.

Por su parte, es el volantista y capitán del equipo, Eliezer Ojeda, quien manifiesta que “nos jugamos un duelo difícil contra Rinconada porque van segundos y se la están jugando, mientras que nosotros tenemos dos encuentros de diferencia, pero esperamos empezar el año como lo acabamos, con una victoria y abriendo una brecha importante con un rival complicado como el Rinconada, que vendrá con todo su equipo para recortar distancias, aunque esperamos que la afición nos apoye y comenzar 2020 de la mejor forma posible”.