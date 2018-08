Driss lidera al Camping

El Rubias juagaba en la 1ª Andaluza por primera vez en su historia y no lo pudo hacer de forma positiva pese a estar acompañado de numerosos aficionados, ya que el Camping La Bota se llevó la victoria liderado por Driss.

Interesante y reñido encuentro jugado de poder a poder, que se decantó por varias acciones individuales sobre todo de un jugador que destacó por encima del resto, el centro delantero Driss, autor de los dos primeros goles y que dio la asistencia del tercero. Por el contrario, los locales no tuvieron acierto de cara a la portería. Porque ya en los inicios del encuentro Daniel realizó una bonita jugada por banda y centró para que un defensor visitante al despejar rematase contra su propia portería.

Adrián, poco antes del fin del primer tiempo, se fue en velocidad de su defensor, pero no pudo concretar la oportunidad. Y como siempre se dice, el que perdona... A tres minutos del descanso el esférico hace un bote extraño que dificulta el despeje del guardameta local, el rechace lo recoge Dris para desde la frontal del área de volea anotar el primer gol del encuentro y de su cuenta particular. Injusto resultado, por lo visto hasta el momento, con el que finaliza el primer tiempo, ya que los defensores locales habían estado muy acertados, los centrocampistas controlaron muy bien el juego y los delanteros crearon constante peligro en el área visitante.

Comienza el segundo tiempo cuando los locales no se han recuperado todavía del gol psicológico con que finalizó el primer tiempo y Dris nuevamente se aprovecha de un robo de balón en la medular para con un fuerte punterazo desde fuera del área marcar el segundo de su cuenta particular y del partido. El Rubias, con un gran despliegue físico, trata de responder y tiene varias ocasiones de empatar e incluso de ponerse por delante en el marcador, pero ayer los delanteros locales no estuvieron acertados de cara al gol.

Así, Daniel cruza en exceso ante la salida desesperada del portero, Rafael a continuación tiene otro mano a mano que no termina de resolver con acierto. Nuevamente Rafael chuta con gran potencia desde fuera del área rozando la pelota el larguero. Manuel realiza un slalon rematando finalmente muy centrado a puerta. Pero en una rápida triangulación del Camping, Abraham acierta a rematar un gran pase de Driss consiguiendo el 0-3 definitivo.

Ya sin tiempo para más finaliza el primer partido en la categoría del CD Rubias que dejó una grata impresión a los aficionados en su debut, pero no pudo puntuar.