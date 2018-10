Dovizioso, 'china' en Japón

En Moto2 el italiano Francesco Bagnaia (Kalex) dio una lección de líder al encaramarse a la primera plaza en las primeras vueltas de la sesión oficial, sin que ninguno de sus rivales pudiese doblegarlo a lo largo de toda la tanda. Tras él saldrán el francés Fabio Quartararo (Speed Up) y el español Iker Lecuona (KTM), con Álex Márquez (Kalex) en la sexta plaza a pesar de sufrir una caída el viernes en la que se produjo una fisura posterior en el hueso de su hombro derecho. El portugués Miguel Oliveira (KTM), que se está jugando el título con Bagnaia, no suele ser un piloto de grandes resultado en entrenamientos y la novena plaza le permite ser optimista para una carrera que, por las características del trazado nipón, podría disputarse en grupo.

El italiano complica así la consecución del objetivo del español de proclamarse matemáticamente campeón del mundo ya, a pesar de que el ilerdense consiguió ser el más rápido en la cuarta sesión libre, en la que también protagonizó su decimoctava caída de la temporada que en cierta medida condicionó su rendimiento final en la clasificación. Márquez se cayó en la curva siete una vez más al perder por completo el perfil de su neumático delantero, que se agotó, cuando rodaba a unos 125 kilómetros por hora, pero en el percance no se produjo ningún tipo de daño, aunque tuvo que regresar a su taller en una moto de asistencia al no poder recuperar su Honda, que tampoco fue reparada para la segunda clasificación.

Márquez, ganar o sacar la calculadora para lograr el título

Las cuentas están claras para Marc Márquez. Si quiere ser campeón en Japón debe ganar la carrera, independientemente de lo que hagan sus rivales, y si no lo hace tendrá que sacar la calculadora. Si es segundo necesita que Dovizioso quede como mucho tercero y si es tercero o quinto, que el italiano acabe en cuarto lugar o peor. Si el ilerdense es cuarto, sexto o séptimo necesitará que el piloto de Ducati finalice quinto o con un peor resultado. En cualquier caso, si el español no logra en Motegi la corona le quedarán tres carreras para hacerlo, por lo que no tiene prisa alguna. Lo sabe Dovizioso, que dijo tras los entrenamientos que no siente realmente "luchando por el campeonato" y que le interesa más "la victoria". "No sé si Márquez tendrá presión en la carrera, pero con lo que ha demostrado en otros campeonatos no creo que la tenga".