Derrota accidentada del Krypteia en Utrera (82-66)

Segunda y accidentada derrota del Krypteia Capital en un partido que comenzó en Utrera y terminó en El Coronil. La humedad hizo que el choque tuviese que suspenderse mediado el tercer cuarto y reanudarse en otro pabellón menos afectado por la lluvia. Demasiados contratiempos para los de Gabriel Carrasco en la cancha del Utrera.

Los onubenses no pudieron lograr la victoria en el segundo partido de la era Carrasco en el Krypteia Capital Huelva (CDB Enrique Benítez) en el que se medían al Alba IBS Club Baloncesto Utrera (86-62), rival directo en la clasificación. Ambos conjuntos llegaban a la jornada 14 de la Liga EBA con 7 victorias y 6 derrotas en el global, y dispuestos a afianzar sus opciones de pasar a la segunda fase del campeonato.

El primer cuarto concluyó con un tanteo ajustado (18-14). Los onubenses no lograron en estos primero diez minutos encontrar el hueco necesario para romper la defensa utrerana, que fue por delante durante el periodo inicial. El Krypteia salió más enchufado y logró igualar el luminoso con dos buenos ataques al inicio del segundo cuarto (18-18). Cinco minutos después Gabi Carrasco solicitó un tiempo muerto para dar lecciones a sus jugadores y que el Utrera no se escapase antes de llegar al tercer periodo (36-24).

El impás surtió efecto y los onubenses recortaron distancia en el marcador obligando al Utrera a parar el partido solicitando un tiempo muerto. Al descanso, los locales seguían por delante pero el Krypteia luchaba por no escaparse del partido (43-32). Durante el tercer tiempo quedando 3:42 para su finalización se paró el juego (52-40) y se valoró si el partido continuaba debido a la humedad que hacía que la pista resbalase. Los equipos tuvieron que desplazarse a El Coronil donde se reanudó el encuentro.

El escenario cambió pero el partido se desarrolló como había empezado, el Krypteia Capital Huelva no pudo lograr su primera victoria con Gabi Carrasco en los banquillos y cayó ante el Utrera 86-62. Esta derrota aleja a un rival directo y mete de lleno al equipo capitalino en la pelea por la quinta plaza. Los onubenses se han medido a dos rivales de entidad en el arranque de 2019 y no pueden permitirse más tropiezos para no descolgarse de la pelea con los favoritos para la segunda fase de la liga.