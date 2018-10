Demasiado filial para la Roteña

Partido a partido el Atlético Onubense va desvelando sus intenciones en esta División de Honor. De momento, se coloca líder en solitario después de vencer con justicia a la Roteña por un cómodo 5-1 y con Diego Vargas como principal protagonista.

Cinco goles ante un rival que se vio sorprendido desde el inicio. Nada pudo hacer ante el acierto goleador del delantero onubense y al despliegue físico de un Atlético Onubense con las ideas muy claras y que, a poco que sus individualidades tengan el día, le pueden hacen un roto a cualquiera.

Y es que desde el pitido inicial, el choque fue monocolor. Presión en todas las parcelas y juego directo, aunque la clave de tal desequilibrio fuera el gol tempranero de los recreativistas. No había transcurrido el minuto 3 cuando el central Luku tocaba con la mano dentro del área. Diego Vargas acertaba desde los once metros y comenzaba su particular festival goleador.

El Atlético Onubense estaba cómodo mandando en el marcador. Con el paso de los minutos, pisaba área adversaria sin determinación, mientras que el rival se estiraba tímidamente pero tropezando ante la seria oposición defensiva recreativista. Era un partido más de la categoría, hasta que Diego Vargas lo hizo más creíble al culminar una excelente contra, tras recibir un pase al espacio de Nené.

El segundo tiempo siguió el mismo guión y actor que el primero: Diego Vargas hacía el tercero a tres minutos de la reanudación. El gol supuso a la Roteña un duro contratiempo y un obstáculo prácticamente insalvable, cediendo toda la posesión a los jóvenes recreativistas que disfrutaron de sus mejores minutos.

Iván Rosado cargó más por la banda izquierda e hizo debutar en esta liga a David Alfonso. Justo cuatro minutos después, Iván Arenas lograba el cuarto de manera magistral tras sortear en su salida al portero. En pleno entusiasmo albiazul, Diego Vargas a punto estuvo de hacer su cuarto gol. Poco después sería Nené el que lo intentaba y que hubiera puesto la rúbrica a una buena actuación personal. Hasta el final la Roteña buscó el gol, aunque el Atlético Onubense no concedió demasiadas licencias. Aún así, en el descuento, llegó el de la honra, por medio de Rubén. Pero era el día del filial y había que acabar con una alegría, con el quinto, obra de Arias.

Goleada final con buenas sensaciones. Y el liderato, aunque es una simple anécdota, siempre es bien recibido.