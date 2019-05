El nervense Samu Delgado conquista tres medallas en los VIII Juegos Nacionales para Trasplantados

El deportista nervense con doble trasplante de pulmón Samuel Delgado, Torre de Nerva 2017 por elección popular y medallista en los X Juegos Europeos para Trasplantados celebrados en Cagliari, Italia, ha conseguido una medalla de oro en la modalidad de triatlón y dos de plata en las modalidades de natación y 5 km en los VIII Juegos Nacionales de Trasplantados celebrados en Cádiz.

Delgado, que consiguió cinco medallas (dos de plata y tres de bronce en los anteriores juegos), se ha mostrado muy feliz con los resultados obtenidos en la presente edición. “A pesar que no han sido mis mejores carreras, y que las sensaciones no han sido las mejores, estoy muy feliz y muy contento porque no ha sido nada fácil. Ahora toca poner la mente en el Mundial de Newcastle. Queda mucho que mejorar en todas las disciplinas”, aclara.

Agradecido a los organizadores del campeonato por la gran labor y el trabajo que realizan, no ha querido olvidarse de su preparardor físico, Diego González, por su paciencia y por llevarle a encontrar sus límites en cada entreno. “Eres muy grande en tu mundo de la MTB y muy grande como persona. Vamos a por el Mundial”, destaca.

Como adelantó a Huelva Información, a comienzos de marzo Samu, como le conocen sus amigos, presentaba en Nerva su proyecto Crea tu camino, una iniciativa, respaldada por la marca Que sea de Huelva de la Diputación Provincial y las empresas mineras Insersa y Proyecto Riotinto, que persigue ahondar en la base de la fórmula que tantas alegrías le está reportando: “Trasplante + Deporte = Vida”. El deportista quiere imprimir su sello propio en la toma en consideración de las personas que como él sufren esta enfermedad incurable y el elevado coste que supone su tratamiento. Este proyecto surge a imagen y semejanza de la experiencia vivida por Samu en cuantas competiciones deportivas ha participado.

La práctica deportiva ha resultado crucial en el mantenimiento físico y la vida saludable de este nervense

Samu se ha convertido en todo un ejemplo de superación para sus vecinos en Nerva, muy en particular, y la Cuenca Minera de Riotinto, en general. A sus treinta y pocos años, aún lucha contra la fibrosis quística que le obligó a trasplantar sus pulmones cuando apenas era un chaval. Una donación obró el milagro. Pero esta enfermedad no le impide participar en cuantas competiciones deportivas, carreras populares y de montaña se ponen a su alcance. La práctica deportiva ha resultado crucial en el mantenimiento físico y vida saludable de este nervense. Ese es el mensaje que quiere transmitir aprovechando las próximas competiciones en las que participará.

El calendario deportivo que lleva realizando el campeón nervense desde comienzos de la presente temporada es completo y muy exigente. Durante las últimas semanas ha participado en diferentes competiciones deportivas en Huelva, Sevilla, Almería que le han servido de preparación para estos juegos, y a la vuelta de la esquina le espera el Mundial de Triatlón para Trasplantados que se celebrará en Inglaterra del 17 al 24 de agosto.