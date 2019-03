No le queda otra a este San Roque de Lepe que a falta de siete jornadas todavía no tiene asegurada la permanencia en Tercera División que puntuar sin mirar de reojo a los rivales. En esta ocasión el equipo que se medirá al equipo lepero es la Unión Deportiva Los Barrios, un equipo que está peleando por meterse en las cuatro primeras posiciones de la clasificación que dan derecho a disputar el play off de ascenso a Segunda División B. La cita en el Ciudad de Lepe a partir de las 18:00.

La diferencia clasificatoria entre ambos equipos, quinto Los Barrios con 64 puntos, los mismos que Betis Deportivo y Ceuta, tercero y cuarto respectivamente, y décimo quinto el San Roque con 40, solo 2 por encima del descenso, no debe apartar al conjunto aurinegro del objetivo de la victoria en el partido de hoy si no quiere verse envueltos en más líos clasificatorios en el tramo final de la liga regular. Además, algunos de sus rivales en esta pelea por la salvación como Conil, Coria y Sevilla C parecen estar espabilando en las últimas jornadas, lo que complica aún más alcanzan una permanencia ya de por sí difícil al tratarse este año de un grupo, el X de Tercera, compuesto por 22 equipos, lo que obliga a tener que llegar a los 47 o 48 puntos para asegurarse esa salvación.

Conil, Coria y Sevilla C parecen estar espabilando en las últimas jornadas, lo que complica aún más alcanzan una permanencia ya de por sí difícil

La llegada de Cheli al banquillo aurinegro hace dos jornadas pareció reavivar a este San Roque, que consiguió una importante victoria por 4-1 ante el Xerez CD en el debut del técnico lepero al frente del equipo de su pueblo. Esta reacción se vio frenada la semana pasada en la visita al segundo clasificado, el Cádiz B, aunque la imagen mostrada por el conjunto sanroquista dejó algunas señales de que el camino emprendido con el cambio de entrenador puede ser el correcto.

El San Roque solo tiene la baja segura de Yeison Rojas por lesión

En declaraciones realizadas a Europa Sur, el técnico aurinegro manifestaba que “ara nosotros es fundamental poder sacar los partidos de casa, porque cuando estás ahí abajo esos puntos son los que te dan la vida”. “Sabemos que es complicado, porque Los Barrios se juega también la posibilidad de meterse en puestos de ascenso, pero nosotros vamos a tratar de competir”. Para una cita en la que solo tiene la baja segura de Yeison Rojas por lesión, Cheli espera “un partido súper complicado ante un rival que viene nada menos que de ganarle al Utrera, pero es lo que marca el calendario y hay que afrontarlo”.

En Los Barrios, entrenado por el extécnico del Recreativo de Huelva Carlos Ríos, además de la presencia del que fuera futbolista aurinegro Bonaque, destaca la presencia de Javi Forján, máximo goleador del grupo con 20 goles anotados, aunque como dato esperanzador para el San Roque hay que señalar que el equipo del Campo de Gibraltar no consigue ganar a domicilio desde la jornada 20 cuando ganó 1-3 en Guadalcacín.

ALINEACIÓN PROBABLE:

San Roque: Migue Guerrero; Fran Lepe, Lucas Correa, Rodrigo, Siles, Sergio Martínez; Ekedo, Nico Gaitán; Camacho; Higor Rocha, Toscanini.

Los Barrios: Zamora, Sergio Iglesias, Bonaque, Dani Hedrera, Álex Vázquez, Mario Pérez, Juanma, Gonzalo, Guti, Forján y Alan.

Árbitro: Cruz Navarro (Sevilla).

Hora: 18:00 (trigésimo sexta jornada).

Estadio: Ciudad de Lepe.