Alí El Fghir y Raquel Pérez, los campeones en el XXI Cross del Agua en Galaroza

Los atletas Alí El Fghir Jiaf y Raquel Pérez Serrano se proclaman vencedores del XXI Cross del Agua 'Memorial Enrique Valle', integrado en el Circuito Provincial Diputación de Huelva; la prueba se celebró el domingo, día 11, en Galaroza, transcurriendo el muy duro recorrido por asfalto y senderos, apto para deportistas bien entrenados, finalizando 83 atletas la carrera popularmente conocida por 'la vuelta a las Greas'.

El Fghir, marroquí veterano C afincado en Corrales, se alzó por tercera vez con el primer puesto en tierra cachonera; ganó con autoridad realizando en 31:51 los 8.200 metros de distancia, seguido en 32:41 por el veterano C y vigente campeón de Europa de duatlón sprint en grupo de edad Daniel Aguirre Moreno (El Lince-Bonares), y en 34:24 por el triatleta sénior Juan José Prieto Mora (Triatlón Lepe).

En femenina se impuso con mucha autoridad en 47:34 la veterana A beasina Raquel Pérez Serrano (Atletismo Beas), clasificada en el 26º puesto de la general entre 43 finalistas, seguida en 52:41 por la promesa Irene Aldeanueva Núñez, y en 53:46 la veterana C Elena Mañas Lezameta (El Lince-Bonares).

Los campeones por categorías fueron en sub 6 pitufo por Khady Mboup Samb (EEDD Galaroza); y Gonzalo Pascual Rodríguez y Omar El Fghir Pichardo. En sub 8 prebenjamín Fernando Menayo Muñoz (Aracena) y Violeta Sánchez Maya (Atletismo Aracena). En sub 10 benjamín, David Quintero Romero (Atletismo Curtius) y Olaya Ortega Valle (Curtius); en sub 12 alevín, Damián Pevidad Lora (Curtius), Javier Huertas Cachazo (Curtius), y Alberto Trujillo Villalba (EEDD Galaroza); y en femenina copó el podio el club decano onubense Curtius con Claudia Ruiz Cortés, Valeria Coronel Oliveira e Irene Gijón Tirado.

En sub 14 infantil, victoria para Rodrigo Ruiz Porres (Aracena); en sub 16 cadete Arturo Aguirre Sotelo (El Lince-Bonares); en sub 18 juvenil en 50:22 Pablo Gómez Mañas (El Lince-Bonares); en sub 23 promesa en 55:33 Ada Guerra Prada (Aracena); en sénior en 34:24 Juan José Prieto Mora (Triatlón Lepe), y en 52:41 Irene Aldeanueva Núñez.

En máster A, podio en 37:05 José María Vázquez Florido (Puntiti Sport Team), 39:58 Luis Maestre Charneco, y en 41:39 Miguel Ángel Arjona Cardona; y en 47:34 Raquel Pérez Serrano (Beas), 59:19 Macarena Garzón Bernal, y en 59:20 M. Carmen González Vázquez. En máster B, en 34:51 Israel López Fernández, 36:36 Víctor Cárdenas Fernández (Correcaminos La Palma), y en 37:55 Pablo Manuel Zafra Domínguez (Urium Bike); y en 55:41 Delfina Rodríguez Álvarez, y en 1:02.16 María Lobo Menguiano.

En máster C, en 31:51 Alí El Fghir Jiaf (Puntiti Sport), 32:41 Daniel Aguirre Moreno (El Lince-Bonares), y en 44:22 Federico Rivero Miranda; y en 53:46 Elena Mañas Lezameta (El Lince-Bonares), en 58:15 Ester Lobo Menguiano, y en 58:42 Antonia Gómez Martín (Conistorsis). En máster D, en 41:21 Alberto Martín Garzón, 42:40 Matías Domínguez Muñiz (Galaroza), y en 52:47 Juan Carlos Martín; y en 54:15 Antonia Rodríguez Zamora (Aracena).