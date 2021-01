La número uno del mundo impide que Carolina Marín se saque un Máster en Tailandia

Carolina Marín ha cerrado un mes mágico en Tailandia sin poder ponerle la guinda, ya que ha perdido la final del Másters al caer ante la número uno del mundo, la taiwanesa Tai Tzu Ying por 21-14, 8-21 y 19-21 tras un apasionante partido de 67 minutos de duración.

La onubense comenzó su participación en el país asiático conquistando a mitad de enero el Yonex Abierto de Tailandia y la semana pasada se hizo con el Toyota, en ambos casos superando en la final a Tai Tzu Ying, por 21-9 y 21-16 en el primer caso y por 21-19 y 21-17 en el segundo. Dos torneos de la máxima categoría (Súper 1000) del Circuito Mundial que la confirman como la volantista más en forma del momento y la que mejor ha comenzado este año 2021. Su carta de presentación en la final era inmejorable: 14 partidos disputados en tres semanas, 13 victorias (todas en dos sets) y una derrota en tres sets (ante An Se Young en el último partido de la primera fase de este torneo).

La final tenía además una connotación especial para Carolina, ya que el Másters no figura en su palmarés: ha conquistado unos Juegos Olímpicos (Río de Janeiro 2016), tres Campeonatos del Mundo (Dinamarca en 2014, Indonesia en 2015 y China 2018), y cuatro Europeos absolutos (en la localidad rusa de Kazán en 2014, en la francesa de Le Roche sur Yon en 2016, en la danesa de Kolding en 2017 y en Huelva en 2018); y también tiene dos de los 'grandes' del Circuito Mundial, el All England y el Abierto de China (sólo le falta el de Indonesia).

La número uno mundial arranca con fuerza, llevando la iniciativa y obligando a Carolina a jugar a la defensiva (0-3). La onubense no deja que su rival se marche en el marcador y el partido se iguala (6-6). Los errores no forzados de la taiwanesa dan un respiro (8-6), llegándose al intermedio con la igualdad que se supone que hay entre ambas (11-9).

Carolina, más entera físicamente, consigue un parcial de 6-0 que empieza a decantar el set a su favor (15-9); su rival pierde frescura y no le interesan los puntos largos, con el riesgo que eso conlleva. Con 16-12 Carolina corta cualquier intento de reacción de su rival (18-13) y tiene la primera manga en la mano. Sigue con el pie en el acelerador y con un final pletórico se apunta el set al tiempo que da un golpe a la moral de Tai Tzu Ying, que no encuentra la fórmula para superar a la española (21-14 en 21 minutos).

El segundo set se inicia igual que el primero, con la asiática más entera (1-5) ante una rival que acumula errores, lo que aumenta la confianza de Tai Tzu Ying. La dinámica no cambia, Carolina está desconectada y el set se rompe demasiado pronto (3-9). Al descanso está casi imposible (3-11) aunque la onubense no tira la toalla (7-14 tras un parcial de 4-0). Tai le devuelve el parcial (7-18) e iguala el encuentro (8-21 tras 18 minutos).

Por segunda vez en tres semanas Carolina Marín iba a dilucidar un partido en el tercer set (la primera fue en el tercer encuentro de la primera fase de este Másters, cuando perdió ante An Se Young).

En el momento de la verdad Carolina sigue sin conectarse, empieza a acusar el cansancio (0-3), pero saca fuerzas para mantener intactas sus opciones (4-4). La iniciativa sigue siendo de la asiática, pero la onubense no se despega y consuma la remontada con un 10-8 tras un punto espectacular, llegándose al descanso con 11-10 y todo por decidir.

La presión es máxima, al igual que la emoción, y ahí Carolina saca su mejor repertorio para tomar una renta importante (15-10). Cada punto es oro y los fallos de la onubense llegan en el peor momento y dan vida a la asiática (16-15, entrando el partido en un final de infarto tras un parcial de 1-5.

Carolina da dos pasos de gigante hacia el título (18-16); los fallos se pagan ahora carísimos; el intercambio de puntos le acerca a la victoria (19-17), pero no doblega la resistencia de la número uno mundial (19-19). Todo se va a decidir en un cara o cruz. Tai consuma su remontada (parcial de 0-3 en el momento clave) y goza de un punto de partido (19-20) que aprovecha a la primera, dejando a Carolina con la miel en los labios.

Carolina Marín no volverá a competir en el Circuito Mundial hasta primeros de marzo, cuando tiene previsto participar en el Abierto de Suiza; posteriormente no está confirmada su presencia en el Abierto de Alemania, y cerrará el mes en el All England.