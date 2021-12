Infumable partido del Cartaya en Tomares ante un temeroso rival (0-0)

Si dejase la página en blanco entenderían perfectamente lo ocurrido. Pero sería una falta de respecto y, estéticamente, en el periódico, no quedaría nada bien. Hay situaciones infumables, lamentables, que no deben suceder porque lo que hay en juego trasciende lo exclusivamente deportivo. Está en juego el estatus de un pueblo entero. Ni más ni menos. Once años de ausencia de una categoría debe darte para pensar pausado, ser consciente, entender los mensajes. El caso es que, pasado el glamour, el Cartaya tomó tierra en Tomares y la realidad le dio un guantazo de padre y señor mío. El Tomares es lo real, no lo del otro día. Y claro, cuando uno aún no ha aterrizado del recital de miel, entonces, todo lo que tomes a continuación le sabe amargo.

Los rojinegros no pasaron del empate pero el resultado es lo de menos. Porque hay otras cosas que se valoran más, como por ejemplo las sensaciones. Y la sensación es que, o cambia ya, o empezará a ver oscuridades por todas partes.

La situación del Tomares lo dice todo y que ellos no jueguen porque les atenaza los nervios o la responsabilidad, eso no tiene que llegarte a ti. En 94 minutos de partido, una ocasión para ellos que se marchó fuera y otra para el Cartaya que desperdició Tavira. Como pueden entender, minutos 4 y 5 de partido, con eso no se llega a ninguna parte. Lo peor de todo fue la impotencia del Cartaya para cambiar el sino del partido. Y eso que el entrenador hizo cambios que sonaron a castigo. El primero en la portería, con Parra por Adrián. El segundo en la defensa. Novoa de central zurdo, lo que deja mal a Lagos. El tercero en el centro del campo, con Lolo como suplente y no cambió a Wocjik porque no tiene relevo. Como pueden comprobar, cambios y más cambios, hasta de sistema al final, que no solucionaron nada. Más bien empeoraron el asunto.

Fue un ir y venir a ningún lado. Ni tan siquiera hubo alma, a la que tantas veces se recurre cuando no aparece el fútbol. Ni una triangulación con sentido, ni un solo chutazo a puerta con peligro, nada, absolutamente nada.

Esa fue la historia de un partido que retrata al Cartaya porque otro rival más plano y más temeroso es difícil que se encuentre en el camino. Se desconoce el recorrido del punto conseguido. Pero ahora mismo suena y sabe a derrota. El tiempo y los rivales dirán.

Llega el Utrera y espera a renglón seguido el Ceuta. Da igual que sea. El Cartaya se dejó algo en derbi que aún no ha encontrado y la Liga no concede tiempos muertos, luego o recupera moral, motivaciones y pone los pies en el suelo, o el golpe se puede llevar varios huesos por delante.

El miércoles a las doce es la siguiente cita y como decimos llega el Utrera. La defensa de cinco se fue diluyendo en Tomares con el paso de los minutos. Ante el Utrera dará igual el esquema. Hay cosas más urgentes en las que pensar. Como por ejemplo que al fútbol se juega con el balón por abajo y los desmarques con sentido te llevan a gozar de posiciones ventajosas ante el rival. Fútbol y confianza. Con eso bastará para al menos, plantarle cara a un rival que llega gallito y amenazante.

Ficha técnica

Tomares: Alex Carmona, Delgado, Javi, Mesa, Buzón, Amaya (López), Guille, Carlos (Curro), Cifu, Rufo y Pablo (Pepe).

Cartaya: Parra, Manuel (Miguelito), Víctor, Joao, Novoa, Carlos Martínez (Lagos), Cerpa, Tavira (Fabinho), Miguel Fernández (Asuero), Pepito (Lolo) y Wocjik.

Árbitro: Dris Ameh, de Ceuta. Amonestó a los locales Delgado, Mesa, Carlos, Rufo y Mode. Por el Cartaya a Joao, Novoa, Lolo y Fabinho. Expulsó al entrenador local Rafa Tubio.

Incidencias: Unos 200 espectadores.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN