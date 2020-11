El San Roque de Lepe gana el aplazado al Sevilla C y es el nuevo líder del grupo (1-2)

El San Roque de Lepe es el nuevo líder del grupo 10-B de Tercera División, por lo menos hasta el domingo. La victoria en el partido aplazado por covid-19 en la tercera jornada en terreno del Sevilla C, segunda a domicilio en solo cuatro días, le sirve al equipo lepero para encabezar la clasificación tras un choque que debió quedar resuelto en una buena primera mitad, pero que se le complicó más de la cuenta en un segundo periodo en el que el segundo filial sevillista fue superior en muchos momentos. Al final, una acción de calidad de Fernandito acabó dándole los tres puntos al conjunto aurinegro que encadena cinco partidos sin perder.

Antonio Fernández salió de inicio con el mismo dibujo que el domingo frente al Castilleja, con la novedad de que en esta ocasión era el recuperado Miguel Reina el que ocupó la posición de tercer central, dejando su puesto en el centro del campo para Camacho. La otra novedad en el once lepero con respecto al partido de la pasada jornada fue la entrada de Adri González en una de las bandas en lugar de Javi Medina.

La primera mitad fue un monólogo aurinegro y la única pega para sus intereses fue la corta ventaja con la que se fueron ambos conjuntos al descanso. El único gol del San Roque en estos primeros cuarenta y cinco minutos fue obra de Abeledo, que en el minuto 25 aprovechó un pase de Nané tras error de la zaga sevillista en la salida de balón para trasladar al marcador el dominio visitante hasta ese momento. Fue precisamente Abeledo, como en la mayoría de los partidos, el que más peligro llevó sobre la puerta contraria, ratificando la mejoría en su juego y acercándose al nivel que mostró la temporada pasada.

El culpable de que la ventaja lepera al intermedio no fuera mayor fue Lolo Cortés. El portero sevillista, todavía con 0-0, se lució en una falta directa del mencionado Abeledo que superó la barrera, y ya con el resultado en contra evitó el segundo gol del San Roque en el 29 con otra buena parada a remate de Nané. Mientras, del Sevilla C pocas noticias había en ataque, pasando David Robador totalmente desapercibido en este primer periodo.

No tardó mucho en verse en el arranque de la segunda mitad que el temor por la ventaja mínima podía ser real. Con un Sevilla C que ahora sí salió dispuesto a buscar la portería lepera, el gol del empate no se hizo esperar mucho tiempo cuando Ilies, que había entrado tras el descanso, batía a David Robador a la salida de un córner.

Todo el gran trabajo realizado por el San Roque en la primera mitad quedaba en nada y ahora lo que quedaba era ver cómo reaccionaba después del tanto recibido. La respuesta fue que el juego se volvió mucho más igualado, aunque la iniciativa la llevaba ahora el Sevilla C. Hasta la media hora de este periodo no pareció despertar el equipo lepero y a mirar de nuevo la portería de Lolo, pero el remate de Abeledo, de quién si no, no supuso excesivos problemas para el portero sevillista.

Pero este San Roque dispone de argumentos para decidir en cualquier momento y un centro de Abeledo lo convirtió Fernandito con un gran remate en el gol de la victoria a poco del final.

La situación ahora queda con el San Roque al frente de la clasificación con 13 puntos en seis partidos, un punto y un partido más que el Ciudad de Lucena y 3 puntos y dos partidos más que el Utrera, segundo y tercero, respectivamente, y que se enfrentan en la jornada de este fin de semana en la que al conjunto aurinegro le toca descansar.

FICHA TÉCNICA

SEVILLA C: Lolo Cortés; Miguel Capitas, Marcos, Juanmi, Calero; Jaime, Lucas (Ilies, 46’); Juanma (Nano, 85’), Cristóbal (Manuel, 79’), Puerto; Juan Andrés (Diego, 46’).

C. D. SAN ROQUE DE LEPE: David Robador; Juanjo Mateo, Becken, Miguel Reina (Ubay Luzardo, 46’), Antonio López, Juan Gómez (Fernandito, 77’); Joel, Camacho; Adri González (Javi Medina, 55‘), Nané (Tommy Montenegro, 84’), Abeledo;.

ARBITRO: Vaca Núñez, auxiliado por Castaño Carbú y Heredia Díaz. Mostró tarjeta amarilla por parte local a Diego, Puerto y Marcos, y por parte visitante a Joel, Abeledo y Fernandito.

GOLES: 0-1, Abeledo (24‘). 1-1, Ilies (58‘). 1-2, Fernandito (83’).

INCIDENCIAS: Partido de la 3ª jornada de Liga en el grupo X subgrupo B de Tercera División, aplazado en su momento por varios casos de covid-19 en el San Roque. Ciudad deportiva José Ramón Cisneros de Sevilla.

CLASIFICACIÓN