Segunda derrota seguida en casa de un San Roque de Lepe que se mete en problemas (0-1)

Si un partido de fútbol consiste en dos equipos que buscan, cada uno con sus armas, la portería contraria para llevarse la victoria, lo que se ha visto este sábado en el Ciudad de Lepe entre San Roque y Córdoba, sobre todo en la primera mitad, es un buen ejemplo de lo que debe ser eso, un partido de fútbol. Al final el resultado le sonrió al teóricamente favorito para llevarse la victoria, un Córdoba que tuvo que sacar sus mejores armas para conseguir un triunfo que le mantiene invicto y líder destacado del grupo 4 de 2ª RFEF. Mientras, el equipo de Antonio Fernández Rivadulla ve como, a pesar de la buena imagen exhibida, se complica su situación en la tabla clasificatoria.

De inicio, mientras que en el Córdoba no llegó a tiempo para el partido tras su lesión De las Cuevas, su futbolista más destacado y con más experiencia –más de 200 partidos en Primera División-, el técnico del San Roque optó por repetir el once inicial de una semana antes frente al Montijo, dándole a entender a sus jugadores que el equipo que tenía enfrente era uno más de la categoría y que no por ser el Córdoba iba a cambiar su idea de juego.

A pesar del viento reinante en el Ciudad de Lepe y en muchos momentos también lluvia racheada, los dos equipos arrancaron el partido con la portería contraria como único objetivo, nada de quedarse a verlas venir esperando que pasaran los minutos. En cuanto uno de los dos contendientes tenía el balón en su poder se lanzaba sobre el área contraria buscando abrir el marcador cuanto antes.

El primero que lo intentó fue el Córdoba, pero se encontró con el pie del defensa aurinegro Iván Robles para enviar a córner una rápida contra de los hombres de Germán Crespo. Javi Flores fue el primero en disparar a puerta en una segunda jugada tras el saque de esquina, acabando el balón de nuevo en córner. Un tiro desviado tras robar el balón del lateral cordobesista Ekaitz Jiménez y una llegada por su banda de este mismo jugador cerraron la primera tanda de ocasiones por parte visitante en los primeros 10 minutos de partido.

El San Roque respondió por medio de Nané que se internó en el área rival tras apoyarse en varios compañeros, pero su pase atrás desde línea de fondo no encontró rematador. El siguiente en intentarlo por parte local fue Becken con un disparo lejano que atrapó sin problemas Felipe Ramos. El remate con más peligro hasta el momento llegó en la jugada siguiente en el minuto 17 con un disparo raso de Nané desde el borde del área que salió rozando el poste izquierdo de la portería cordobesista.

El partido continuó siendo de ida y vuelta y sin tregua por ninguno de los dos equipos en lo que restaba de primera mitad, y tan pronto era el visitante Luismi el que remataba cruzado rozando el poste ante la salida de David Robador, como era el local Nané el que le complicaba la vida a la defensa rival con un centro-chut que se paseaba por delante de la línea de gol.

A la media hora de partido el portero aurinegro reclamó su cuota de protagonismo al desviar a córner dos disparos casi seguidos con mucho peligro del capitán blanquiverde Javi Flores, especialmente el primero que se envenenó tras rebotar en un defensa.

Las últimas ocasiones antes del descanso, repartidas, cómo no, de forma equitativa entre los dos equipos, acabaron con el balón fuera por línea de fondo. Primero fue el aurinegro Víctor Morillo el que remató desviado con su pierna mala, la derecha, una buena jugada colectiva del ataque local, y por parte del Córdoba, Willy Ledesma con una jugada personal que acabó con el balón en el latreral de la red de la portería de David Robador.

Había que ver ahora cómo aguantaban el ritmo de juego los jugadores de ambos equipos, teniendo en cuenta que el terreno de juego se iba poniendo cada vez más pesado con la lluvia y que hasta ocho jugadores del Córdoba, cuatro como titulares y otros cuatro entrando como suplentes, habían tenido partido de Copa RFEF el pasado miércoles ante el Xerez CD. La respuesta no se hizo esperar mucho, al menos por parte cordobesista, que en el segundo minuto tras la reanudación ya buscó la puerta lepera con una contra lanzada por Willy Ledesma que acabó con un disparo de Simo que salió muy cerca del palo izquierdo de la portería.

Como en la primera mitad, la respuesta del San Roque fue inmediata con un duro disparo de Chuma desde el borde del área que obligó a Felipe Ramos a detener en dos tiempos para el evitar el gol local.

Cuando se llegaba a la hora de partido se produjeron dos jugadas, cada una en un área, que pudieron decidir el resultado final del choque. La primera, en el área del Córdoba, cuando los jugadores del San Roque reclamaron un posible penalti al entender que un defensa blanquiverde cortó con la mano a ras de suelo un pase de Fran Ávila, y la segunda, esta en el área local, que acabó en gol del Córdoba tras un remate de Simo recogiendo un despeje de la defensa lepera tras un buen ataque colectivo del equipo de Germán Crespo.

El gol provocó que al San Roque le entraran las prisas, mientras que el Córdoba comenzó ahora a demostrar su condición de líder y favorito para el ascenso bajando el ritmo del juego y controlando las acometidas locales, más con el corazón que con la cabeza. El balón ya no iba y venía de un área a la otra como hasta el momento del gol y lo que el equipo que iba por delante en el marcador lo que buscaba simplemente era que corriera el tiempo sin pasar muchos apuros, y si era posible, ampliar su ventaja.

Fuentes tuvo la sentencia en el minuto 82 tras controlar un balón suelto en el área lepera, pero su disparo en posición inmejorable se marchó rozando el larguero de la puerta local. De ahí al final, ni siquiera la insistencia de Abeledo y Camacho coniguieron poner en duda el triunfo de un Córdoba que parece embalado hacia el ascenso, a pesar de todo lo que queda por delante.

Ficha técnica

C. D. SAN ROQUE DE LEPE: David Robador; Iván Robles, Álex Carmona (Migue Brenes, 67’), Becken, Fran Ávila (Antonio López, 75’); Abeledo, Adrián Ruiz, Charaf (Camacho, 67’), Víctor Morillo; Nané, Chuma (Cascajo, 75’).

CÓRDOBA: Felipe Ramos; José Ruiz, José Cruz, José Alonso, Ekaitz Jiménez; Carlos Puga (Fuentes, 70’), Toni Arranz (Cristian, 46’), Javi Flores Simo; Luismi (Casas, 61’), Willy Ledesma (Omar Perdomo, 88’).

ÁRBITRO: Fernández Cintas, del comité andaluz, auxiliado por Romero García y Cantón Martos. Mostró tarjeta amarilla a Álex Carmona, Fran Ávila, Migue Brenes por parte local, y a Simo, José Cruz por parte visitante.

GOL: 0-1, Simo (57’).

INCIDENCIAS: Partido de la 9ª jornada en el grupo 4 de Segunda División RFEF disputado en el estadio Ciudad de Lepe con la presencia de unos 1200 espectadores, entre ellos casi 200 aficionados del Córdoba.

