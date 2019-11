El San Roque sigue sin encontrar las soluciones a su crisis y cae en Puente Genil (2-1)

Ya son diez partidos para el San Roque sin conocer la victoria. Quitando los tres puntos sumados por la retirada del Écija, la derrota sufrida en su visita a Puente Genil prolonga la mala racha de resultados del equipo lepero que le mantiene una semana más en puestos de descenso. Los problemas parecen estar ya identificados, pero las soluciones no acaban de llegar y la falta de acierto en ataque, unida a errores puntuales en defensa, acaban provocando que las buenas intenciones del plantel aurinegro se vengan abajo al menor contratiempo, lo que fue aprovechado por el Salerm Cosmetics para llevarse 3 puntos que le permiten seguir en puestos de play-off de ascenso desde la segunda plaza que ahora ocupa.

La principal novedad en el once inicial lepero fue la presencia del jugador del filial Antonio López en el centro de la defensa para cubrir las numerosas ausencias en esa zona del terreno de juego. La entrada de Joel para reforzar el centro del campo y las de Carrascosa y Toscanini en ataque fueron las otras novedades introducidas por Antonio Fernández para enfrentarse al Salerm Cosmetics.

No entró mal el club lepero en el partido llegando a buscar la portería de Cristian con un disparo lejano de Javi Mérida que no encontró portería por poco a los 11 minutos de juego, pero fue el equipo de Puente Genil el que comenzó a crear a partir de ese momento ocasiones claras de gol. La primera que tuvo el equipo local para inaugurar el marcador llegó en el minuto 14 con un remate casi a bocajarro de Salva Vegas a pase de Manu Reina que se encontró con una gran intervención de David Robador para evitar que el balón acabase dentro de su portería. Sin embargo, no fue necesario esperar mucho más para que el primer gol del conjunto cordobés subiese al marcador cuando Núñez remató con mucha comodidad un córner sacado en corto por el Salerm Cosmetics y que acabó con un centro de Manu Reina para que el central cordobés hiciera el primero de su equipo ante la pasividad defensiva del San Roque.

Volvían los despistes que tantos puntos le están costando al cuadro aurinegro, pero lo que no llegaban eran las ocasiones en la portería contraria que pudieran darle al San Roque opciones de poder marcar y con ello poder optar a los puntos en disputa. Más bien ocurría lo contrario y si alguien tenía posibilidades de mover el marcador, ese equipo no era otro que el de Puente Genil, como la que tuvo Manu Reina en el 37 con un duro disparo que se fue por encima del larguero.

Para colmo de males en el cuadro lepero, una indecisión entre su portero y los centrales la aprovechó Juan Delgado que pasaba por allí para hacer el segundo gol de su equipo cuando ya todos pensaban en el descanso.

La vuelta de vestuarios pudo traer la sentencia a favor del Salerm Cosmetics con un disparo de Salva Vegas que se estrelló en el larguero de la portería de David Robador. Esta jugada tendría que haber servido para hacer reaccionar al San Roque viendo que las opciones de puntuar parecían cada vez más lejos, pero la reacción lepera no acababa de llegar. Es más, las siguientes ocasiones de gol seguían siendo locales, pero David Robador se encargó en los minutos 50 y 62 de mantener a su equipo todavía en el partido. En esta última jugada el balón acabó finalmente dentro de la portería visitante, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego de Salva Vegas, autor del último remate.

La primera clara ocasión aurinegra no llegó hasta el minuto 68 con un pase de Abeledo que no encuentra rematador

Hasta el minuto 68 no llegó la primera opción de marcar para el San Roque, pero el pase de Abeledo desde línea de fondo no encontró destinatario. Al equipo de Antonio Fernández no le quedaba otra opción que irse con todo al ataque, aun a riesgo de dejar huecos en su parcela defensiva que podían ser aprovechados por el Puente Genil para sentenciar el marcador.

El gol de Manu Torres a falta de un minuto para el 90 le otorgó a los 4 de prolongación cierto grado de incertidumbre, pero este gol lepero llegaba demasiado tarde como para hacer peligrar el triunfo del Salerm Cosmetics de Puente Genil.

FICHA TÉCNICA

SALERM COSMETICS PUENTE GENIL - 2

Cristian; Iván Henares, Núñez, Edu Chía, Manolo Cano, Carmona; Migue García, Ale Rivero, Manu Reina (Jona, 71’); Salva Vegas (Farfán, 82’), Juan Delgado (Luisito, 59’).

C. D. SAN ROQUE DE LEPE – 1

David Robador; Leo Maloku, Antonio López, Javi Mérida, Azael (Nuti, 46’); David López, Joel (Miguelito, 59’); Carrascosa, Camacho, Abeledo; Toscanini (Manu Torres, 70’)

ARBITRO: Hidalgo Márquez, auxiliado por Granero Guzmán y Cintado Fernández. Tarjeta amarilla para Salva Vegas, Ale Rivero en el Puente Genil, y para Azael, Joel, Toscanini en el San Roque.

GOLES: 1-0, Núñez (17’). 2-0, Juan Delgado (44’). 2-1, Manu Torres (89’).

INCIDENCIAS: Partido de la 13ª jornada de Liga en el grupo X de Tercera División celebrado en el césped artificial del estadio de Manuel Polinario de Puente Genil.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN