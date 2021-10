El Cartaya hace honor a Halloween en Pozoblanco y vive una pesadilla (2-1)

El Cartaya sigue negado a domicilio. El conjunto onubense se adelantó en una buena primera mitad, pero fue de menos a más y acabó perdiendo en Pozoblanco (2-1) ante un rival directo.

La mentalización es sumamente importante para poder calibrar tus posibilidades, expresarlas, y poder de paso percatarte de la importancia de una cita. Al Cartaya, además, no le importaron las bajas de Wocjik y de Mario, porque compareció en Pozoblanco como hacen los equipos que en el transcurso de la semana ni se despistan ni se entretienen en idioteces. Salió al campo con la mente de granito, gustándose, amplio, replegando como mandan los códigos del fútbol. Y así, en esa interpretación, borró del mapa a un equipo que se presentaba con dolor de cabeza y la preocupación haciéndole mella en las piernas y en su fútbol.

Poco tardó el Cartaya, a través de un colosal Lolo, secundado por Cerpa, impresionante, en mandar mensajes de optimismo al resto, que siguieron la predicación de ellos a pie juntillas. Y claro, cuando los comandantes y generales se ensucian la vestimenta, los soldados (cariñosamente) se tiran al barro y gritan, con golpes en el pecho incluidos.

A los 15 de partido llegó el primer aviso rojinegro, por medio de Miguel Fernández, que remató a la cruceta. En el minuto 27, con el Cartaya desatado en ataque, José Díaz impidió el gol de Cárdenas, al rebotarle en balón en la espalda cuando se cantaba gol. Y ya en el 28, una primorosa jugada en ataque de Lolo, despejó la defensa, el balón le cayó a Manuel que la enchufó en la escuadra. Era el resultado de lo que estaba ocurriendo, simplemente, con el Cartaya muy superior en todas las facetas del juego.

Algo debió pasar en vestuarios que el Cartaya que salió en la segunda parte no tuvo nada que ver con el de la primera. El Pozoblanco, a los diez minutos de la reanudación, metió tres cambios de una tacada y no solo fue un gesto, sino una gesta. Porque dos minutos más tarde, Almagro, en el primer balón que tocaba, aprovechando una indecisión en cadena de la defensa onubense, marcó el empate. Para entonces, al Cartaya ya le asaltaban todas las dudas. Y es que este equipo, desde la pretemporada, no se toma un gol en contra como un simple accidente del fútbol, sino como una sentencia. Y así es imposible.

Pasada la hora de partido, concretamente en el 62 de juego, llegó el mazazo definitivo. Balón que agarra en la frontal Fran Gómez, el mejor de largo de los locales, después de otro mal despeje del Cartaya y le cantó a Adrián que no se tirase. La ajustó al palo izquierdo y ponía a su equipo por delante. El gol provocó dos cosas. La primera que el Pozoblanco veía la luz, la resurrección. La segunda es que el tanto enterró al Cartaya, lo hizo trasparente, fantasma, porque ni con los cambios cambió. Ninguno de los que entraron aportaron absolutamente nada, con el resto desaparecidos. Y si algo faltaba, lo puso Lolo. Fue expulsado en el 83 y se pierde la próxima jornada.

Del sueño a la pesadilla. Tarde de Halloween en Pozoblanco. De sonreír a llorar. De la posibilidad de enterrar a un rival directo a ponerlo en la vida. Es el sino de un equipo que se cae cuando menos se espera. El problema es que la caída en Pozoblanco puede tener consecuencias que el futuro inmediato descubrirá.

Ficha técnica

Pozoblanco: Sillero, Lara, Ángel, Morillo (Gámiz), Valentín (Zara), León (Puyi), David García (Machado), Tomy (Almagro), Manu Moya, Samu, Fran Gómez.

Cartaya: Adrián, Manuel (Fabinho), Novoa, Francis Ruiz, Pepe Cárdenas (Carlos Martínez), José Díaz (Asuero), Lolo, Miguelito (Marcos Tavira), Cerpa, Miguel Fernández (Víctor Sánchez), Joao Lobo.

Goles: 0-1 min.28 Manuel; 1-1 min.57 Almagro; 2-1 min.62 Fran Gómez;

Arbitro: Aranda Zayas del colegio de Jaén. Mostró cartulina amarilla por los visitantes a Cerpa, Adrián, Novoa, José Díaz y Lolo. Y por los locales a David García, Manu Moya y Gámiz. Expulsó con doble amarilla a Lolo min.83

Incidencias: Municipal de Pozoblanco, unos 300 espectadores.

