El empate más amargo para el Sporting (1-1)

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca logró un punto en su visita a Logroño, que puede ser muy valioso al fina de la liga, pero que deja a las onubenses con un amargo sabor de boca, ya que cuando acariciaban la primera victoria de la temporada, además ante un rival directo, llegó el tanto de las locales en el último minuto de la prolongación.

Tras unos compases iniciales de acercamientos al área contraria de ambos equipos sin demasiado peligro, Fatou Kanteh protagonizó la primera ocasión del encuentro con una galopada de más de cincuenta metros por el centro que acabó con un robo de las locales cuando la jugadora gerundense estaba en las inmediaciones del área (12'). Siguió tres minutos después un disparo de Kristina Fisher desde el pico del área que se fue ligeramente alto.

A continuación, un centro de Jade Boho para las locales que despejó de puños Chelsea y un remate posterior de Carolina Marín se fue fuera (17'). Replicó el Sporting, primero con un centro de Claire Falknor que rechazó Pamela Tajonar antes de que pudiera encontrar rematadora en el área pequeña, y después con un disparo desviado de Dany Helena (20'). El Sporting se encontraba cómodo en el campo, y un par de minutos después Fatou Kanteh lo intentó con una falta colgada que despejó Marta Cazalla a saque de esquina. En el ecuador del primer tiempo fue la central Ana Carol la que protagonizó un cabezazo que acabó desviado. El equipo riojano no apareció en las inmediaciones del área rival hasta que Rebecca Elloh en el minuto 29 inició una jugada que abortó Claire Falknor, atenta en la ayuda en el área.

Fatou Kanteh protagonizó un disparo desviado tras pisar el área entrando por la banda derecha después de recibir un balón de Castelló, que había recuperado la pelota en el centro del campo (31'). Siguió un buen pase de tacón de Mayra Ramírez para la subida de Kristina Fisher, que no encontró a Yoko Tanaka en el área (32'). Carolina Marín tuvo un par de ocasiones para las locales antes del descanso, la primera un disparo que detuvo Chelsea (36') y la segunda tras recibir un balón de Chino Pizarro en el corazón del área, aunque el disparo salió fuera muy desviado (43').

La segunda parte comenzó con una combinación entre Mayra Ramírez con Castelló, pero la colombiana, tras jugar de espaldas con la capitana, no consiguió llegar al centro de ésta (48'). Un minuto más tarde fue Mayra Ramírez la que protagonizó un centro al que no llegó Fatou Kanteh. Instantes después contestó el equipo local con un balón en largo a Ida Guehai, pero salió del área Chelsea para abortar el peligro. Mayra Ramírez volvió a aparecer tras un centro de Yoko Tanaka, pero no le pegó bien a la pelota en la frontal del área lo que podría haber sido una buena ocasión para inaugurar el marcador (57').

El equipo riojano no volvió a acercarse con peligro al área sportinguista hasta el minuto 63. Fue con un centro de Jade Boho que despejó atenta a saque de esquina Cinta Rodríguez. También lo hizo tras una falta por manos de Ana Carol (66'), pero el libre directo lo lanzó alto Olga García (67').

El Sporting se adelantó en el marcador en el minuto 70. Fue tras un centro de Fatou Kanteh a Castelló, que tras varios disparos rechazados logró forzar un saque de esquina que botó Claire Falknor y cabeceó Dany Helena al fondo de la red.

El E.F. Logroño buscó el empate a 12 minutos para el final con un disparo de Olga García que despejó a saque de esquina Chelsea, que se hizo el balón tras el mismo abortando de nuevo el peligro. El Sporting Huelva, Ciudad que Marca buscó la portería contraria, como en una jugada de Fatou Kanteh que acabó con un balón que despejó el equipo logroñés en el punto de penalti (81'). Sin embargo, el Escuelas de Fútbol Logroño seguía acercándose con peligro, como en un centro de Jade Boho que se paseó por el área hasta que despejó el esférico Castelló (83'), o instantes después en un disparo de Olga García que envio a córner Cinta Rodríguez llegando desde atrás. Una falta cometida por Vanesa Santana la colgó Olga García al área, donde Cynthia cabeceó por encima del marco de Chelsea (85').

Mayra Ramírez buscó el 0-2 a tres minutos para el final en una jugada por la banda derecha que cortó Marta Cazalla (87'), mientras que Olga García avisaba que las locales iban a buscar hasta el final el empate con un disparo que detuvo Chelsea (88'). Dany Helena tuvo en su cabeza la sentencia en el minuto 92 pero se le quedó corta la pelota y no llegó al área de meta. Sin embargo, en el 95, una vez cumplido los 4 minutos de recuperación mínimos anunciados en un principio, un balón de Inés Altamira que no parecía que fuera a tener mucho peligro superó por alto a Chelsea y se convirtió en el 1-1 definitivo.

Tras este partido el equipo regresa de tierras riojanas y, sin descanso, se ejercitará mañana domingo de manera individual en el gimnasio y el lunes en Los Rosales para comenzar a preparar el partido del miércoles a las 15:45, correspondiente a la 7ª jornada y aplazado en su día por casos de covid-19 en el Madrid C.F.F.

FICHA TÉCNICA

ESCUELAS DE FÚTBOL LOGROÑO: Pamela Tajonar, Marta Cazalla, Inés Juan Altamira, Leticia Méndez, Jade Boho, Rebecca Elloh (Ida Guehai, 46'), Grace Asantewaa (Nothando Vilakazi, 75'), Chini Pizarro, Julie Tavlo (Olga García, 59'), Carolina Marín y Daniela Caracas (Cynthia Shilwatso, 75').

SPORTING HUELVA, CIUDAD QUE MARCA: Chelsea, Ana Carol, Cinta Rodríguez, Claire Falknor, Fatou Kanteh (Jeni Morilla, 88'), Mayra Ramírez, Kristina Fisher, Dany Helena, Pau, Castelló y Yoko Tanaka (Vanesa Santana, 62').

GOLES: 0-1 Dany Helena (70'). 1-1 Inés Juan Altamira (95').

ÁRBITRA: Paola Cebollada López (c. aragonés). Amonestó a las locales Judith Luzuriaga (85') y Jade Boho (90') y a las visitantes Ana Carol (66'), Pau (82'), Vanesa Santana (84') y Jenny Benítez (entrenadora, una vez finalizado el encuentro). Expulsó al entrenador de porteras del Sporting, Julián Pérez (95').

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la 10ª jornada en la Primera Iberdrola disputado en Las Gaunas.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN