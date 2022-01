El Cáceres le arrebata la segunda plaza al Huelva Comercio en un gran partido (88-94)

El Huelva Comercio (Enrique Benítez) ya no depende de si mismo para ocupar una de las dos primeras plazas que permiten luchar por el ascenso a la LEB Plata. Los onubenses hicieron tal vez su mejor partido de la temporada en defensa ante un gran rival, remontaron más de 20 puntos y con empate en el marcador tuvieron la última posesión para evitar la prórroga, pero al final cayeron por 88-94 y se colocan con un triunfo menos que el Sagrado Corazón Cáceres, que pasa a ocupar ahora la segunda plaza. Al menos, los onubenses tienen a favor el average, tras ganar en tierras extremeñas por 53-75.

El mal porcentaje en los triples (3/29, por 9/23 de los visitantes), y la diferencia en rebotes (40-54), claves de un partido intenso, de calidad, entre dos equipos que confirmaron porqué están en la zona alta de la clasificación.

Ambos equipos llegaban al encuentro empatados en la 2ª y 3ª plaza con 11 victorias y 3 derrotas, con los onubenses buscando su tercer triunfo consecutivo y los extremeños el 11º. El Huelva Comercio recuperaba a Fede Ristori, pero tenía las bajas del lesionado de larga duración Cristian Seguí y de Morales, el último fichaje, que no pudo debutar. El Cáceres se ha llevado una vuelta entera sin perder; su última derrota fue precisamente en la primera vuelta en casa ante el conjunto onubense (53-75), y ahora ya suma 12 triunfos consecuitvos.

No pudo comenzar peor el encuentro para el conjunto local; sin ideas en ataque y con un mal balance defensivo, en menos de tres minutos se vio con un preocupante 1-11 que Gabriel Carrasco paró con un tiempo muerto. El Huelva Comercio aprieta los dientes en defensa, ahoga al rival y eso le permite anotar con facilidad (11-15); pero cuando mejor estaba vuelve a bajar su nivel, se precipita en ataque y permite un nuevo estirón visitante (15-23 al final del primer cuarto).

Nada más iniciarse el segundo cuarto se lesionó García Araujo, agravando aún más la situación. El juego es intenso, sobre todo bajo los aros y cada canasta cuesta un mundo. El intercambio de canasta mantiene por delante a los cacereños (23-31). Cuatro tiros libres consecutivos de García Quilez meten a los locales en el choque (30-33), pero el dominio forastero en el rebote le permite segundas y terceras opciones que no desaprovecha, y al igual que en los primeros 10 minutos, no termina de consumar la remontada. A los locales no les entran los triples, sí al Sagrado Corazón, que se va al descanso con el partido encarrillado (32-50).

Tras el intermedio no arrancó bien el Huelva Comercio, que no se encontraba nada a gusto en el Andrés Estrada y vio cómo la distancia subía por encima de los 20 puntos (35-57) y no terminaba de corregir los errores de los primeros 20 minutos.

Los onubenses igualan la intensidad de su rival y recortan la diferencia a 14 puntos (m, 26), pero la situación sigue siendo complicada; el gran trabajo defensivo no encuentra correspondencia en el tiro, sobre todo en los triples, y al final del minuto 30 se llega con 56-68.

El Huelva Comercio encuentra el camino: defensa asfixiante y correr, porque los lanzamientos lejanos no entran; es la forma para desarbolar al Sagrado Corazón. La dinámica del encuentro ha cambiado y la ventaja, lentamente, se va reduciendo (65-70) y queda tiempo, más de 6 minutos. Los locales llegan muy cansados al tramo final por el esfuerzo realizado y por la menor rotación respecto a su rival, pero siguen con vida y la presión es máxima (69-73).

Cáceres está casi KO, el Estrada aprieta (71-73 a 2.40) y el milagro está cerca. El Huelva Comercio desaprovecha varios ataques de oro, entre ellos alguno tiros libres, y a 36 segundos todavía hay partido (73-76). A 12 segundos llega un triple de Camino por el 75-77, Tsoumanis anota un tiro libre (75-78) y el propio Tsoumanis comete antideportiva a 5 segundos del final. Camino pone el empate con 3 tiros libres; y Tejada se juega la última posesión pero el balón no entra. Prórroga.

Linde despierta a su equipo con 5 puntos (78-83), pero pronto los locales restablecen la igualdad (83-83); un triple visitante obliga a un nuevo milagro (85-89) con solo 36 segundos. Vililamil coloca el 87-89, pero un nuevo triple cacereño da la puntilla (87-92).

La próxima jornada el Huelva Comercio visita al Torta de Casar Extremadura, el domingo 6 de febrero a las 12:30.

ESTADÍSTICAS

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN