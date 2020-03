El Huelva sigue de dulce (95-69)

La ambición del Huelva no tiene límites. El equipo volvió a cuajar un partido excelente, brillante por momentos, sumando su octava victoria consecutiva y situándose segundo en la clasificación en solitario con 8 partidos ganados y 3 perdidos, tras el líder Melilla (11-0) y por delante de Novaschool y Lilnense (7-4).

El Enrique Benítez vivió además una jornada completa, puesto que reapareció Andrés Díaz tras dos meses lesionado y debutó su último fichaje, Manu Ortega (2/2 en triples). El equipo está en una dinámica ganadora y su candidatura al ascenso es toda una realidad. Sigue dando pasos firmes para ello y ante el Almería lo volvió a demostrar.

La receta es bien simple y efectiva. Trabajo en equipo, defensa al límite y conceptos claros; un día entrará la pelota (como ante Almería) y se ganará fácil; otros no entrará y habrá que sufrir hasta el final, pero el compromiso y la entrega están asegurados en este equipo. Destacar que el conjunto de Antonio Quintero tuvo prácticamente la misma efectividad de dos (15/31, un 48%) que de tres (16/33).

Mención aparte merece Juan Toledo. El escolta vive uno de sus mejores momentos; lleva muchos partidos siendo decisivo y ahora no ha sido una excepción.Destrozó al Almería con 33 puntos en 27 minutos con unos excelentes porcentajes: 5/7 de dos y 6/9 de tres. Apareció cuando tenía que aparecer, y además resultó letal.

Desde el principio el Huelva tomó el mando del encuentro y no lo soltó. La primera acción del encuentro fue un triple de Juan Toledo, un aviso de lo que estaba por llegar; asumió el mando de las operaciones y el Huelva poco a poco fue abriendo brecha (19-6, con 14 puntos del escolta). El Enrique Benítez mantiene sus señas de identidad ante un rival impotente que no sabe cómo frenar el chaparrón que se le venía encima, sobre todo con los triples (22-10); los visitantes intentan una zona, pero de poco le sirve. El primer cuarto acaba con un triple sobre la bocina de Rául Postigo y la buena noticia del regreso a las canchas de Andrés Díaz (28-14). El marcador es fiel reflejo de la superioridad onubense; las claves, la gran defensa individual y con ayudas, el acierto de tres y que el equipo no baja el nivel cuando llegan las rotaciones.

En el inicio del segundo cuarto el Huelva se estrella en los lanzamientos triples (cinco fallos casi seguidos) y Almería logra un parcial de 0-8 que le da vida (30-22); los locales se atascan con 3 puntos en cinco minutos. El encuentro baja su nivel, hay mala selección de tiro y varios errores y pérdidas, pero basta un momento de inspiración para irse al descanso con 16 de ventaja (42-26 tras un parcial de 14-12).

En la reanudación White da el susto, pero se recupera pronto. Cuando parecía que el Enrique Benítez iba a sentenciar llegan dos triples consecutivos del Almería que le dan algo de emoción al choque (52-40). A partir de ahí el Huelva destapa el tarro de las esencias: triple de Pablo Martínez y Juan Toledo que recupera la inspiración para cortar la reacción almeriense (58-41, minuto 26).

Un triple desde casi 9 metros de Pablo Martínez lleva el delirio a la grada, y a continuación el base onubense anota cuatro tiros libres seguidos que dejan el partido visto para sentencia tras acabar este tercer cuarto con 72-47.

En el último parcial el Huelva no baja el pie del acelerador, pese a que Toledo y White están muchos minutos en el banquillo. El equipo se gusta, con muchas acciones para la galería. José González, entrenador visitante, es expulsado y la diferencia se va agrandando hasta los 33 puntos (82-49). En el tramo final volvió a aparecer Juan Toledo para redondear un partido perfecto, como el de su equipo. El Huelva vence y convence. La próxima jornada visita a su más directo rival, el Novaschool; si gana en tierras malagueñas tendrá medio billete para la fase final por el ascenso a la LEB Plata. Pero esto es otra historia, lo que toca ahora es disfrutar, porque la trayectoria del Huelva invita a soñar.

ESTADÍSTICAS

CLASIFICACIÓN