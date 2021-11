Cruel desenlace para el Cartaya en su visita al Córdoba B (1-0)

Debe ser frustrante, descorazonador, por no poner otros adjetivos. Cuando lo das todo, cuando haces un partido de mérito y todo dice que no debes perder y pierdes, se te viene el mundo encima, te aplasta, no encuentras ni consuelo ni salida. Pero así es el fútbol de grande, y a veces de ingrato. Ese es el resumen a la derrota del Cartaya, inmerecida, más que nunca. Porque no se puede hacer más para al menos puntuar. Bueno sí. Haber acertado con las ocasiones, sobre todo con la última en el 91 de partido, que la tuvo Tavira. Fue de esas oportunidades que sueña un jugador mil veces y en todas ellas las enchufa. En esta ocasión, Marcos, que la bajó del cielo con el pecho, se habilitó solo delante de Lluis, remató con furia pero al portero no se le movió una pestaña. La detuvo como si nada. Ahí estuvo el premio, que por otra parte hubiera sido tan justo como merecido.

El conjunto onubense era consciente de las dificultades que entrañaba el partido, ante un rival embalado por la Liga y seguramente por eso, su entrenador, apostó, por primera vez en lo que va de temporada por tres centrales para dar más vuelo a los laterales sin necesidad que tener que descubrirse en exceso. Y lo cierto es que la apuesta le funcionó a las mil maravillas.

Franci Ruiz, Joao Lobo y Víctor Sánchez estuvieron impecables hasta el minuto 82 de partido, justo cuando el capitán rojinegro no sostuvo un balón, la pelota cayó a pies de Iván Martínez y le tuvo que derribar Joao Lobo en la frontal. La dejó de cine para Tala, que de pierna zurda la puso donde pretendió, en la escuadra, imposible para Adrián. Es lo que tienen los equipos a los que les sale todo y que además tienen argumentos para prestar unos cuantos, que le la enchufan cuando menos se espera.

Antes de eso ocurrieron muchas cosas. Como por ejemplo que la primera del partido, a los siete de juego, la tuvo José Díaz de cabeza, solo, y remató alto cuando ya se espera un canto al sol.

En el 12 y en el 14 la tuvieron ellos. Ambos remates se fueron besando los postes de la portería de Adrián. Dentro de esos primeros 25 minutos de partido, el pleito se movió a mil por hora. Igual preguntaba uno que respondía el otro al instante. Fue se esos partidos en los que pestañeas y te pierdes un montón de cosas.

El descuento de minutos al reloj fue atemperando el asunto y eso provocó que se cerraran fronteras y por lo tanto las ocasiones pasaron a la historia. Era el partido perfecto para el Cartaya, porque lo controlaba todo sin necesidad de meterse la pastilla debajo de la lengua.

Fue haciendo cambios el Córdoba B y a partir de ahí el partido subió decibelios. Es lo que tienen estos equipos de cantera, que sale uno y entra otro y las aportaciones no disminuyen. A eso, respondió el Cartaya con casi las mismas sustituciones y todos los que entraron agarraron el enchufe para encender la luz. Nadie desconectado, todos a una, a mil si era necesario, hasta que llegó el momento fatídico. Y hasta que llegó la ocasión de Tavira, que tiró a todo el mundo por el suelo, de desconsuelo porque no había y de frustración porque fue excesivamente duro, muy duro.

Esa fue la historia. Que pudo terminar y debió en canto al cielo y acabó siendo de pesadilla por lo que pudo haber si y no fue. Ese no gol de Tavira que seguramente el chico habrá soñado mil veces. Las metió en sueños. Y luego en la realidad se la paró el portero, que estuvo enorme. Así es el fútbol de cruel a veces, menos mal que el próximo domingo, los sueños pueden hacerse realidad.

Ficha técnica

Córdoba B: Lluís, Castillo (Naranjo), Manolillo, Burgos, Cristian, Juanma Bernal (Juan Andrés), Iván Martínez, Abreu (Migue), Joaquín (Alex Marín), Rober (Jan), Tala.

Cartaya: Adrián, Fabinho, Novoa, Víctor Sánchez (Carlos Martínez), Francis Ruiz, Cerpa, Miguel Fernández (Asuro), José Díaz (Miguelito), Wojcik (Pepito Cárdenas), Lolo (Marcos Tavira), Joao Lobo.

Gol: 1-0 min.82 Tala.

Árbitro: Martín Tirado del colegio de Granada. Mostró cartulina amarilla por los visitantes a José Díaz, Novoa y Joao Lobo. Y por los locales a Manolillo y Jan.

Incidencias: Ciudad deportiva Rafael Gómez. Unos 200 espectadores.

