El Cartaya recupera el paso y el liderato en solitario a base de efectividad (2-0)

El reto era levantarse después de dos decepciones consecutivas y el Cartaya lo hizo, con efectividad pero sin fútbol (2-0), suficiente ante un rival que se ponía ante una de sus últimas opciones para engancharse, un Viso que apeló primero a contener, metiendo mucha gente por detrás del balón y que luego se desnudó, a su manera, lo que desactivó las minas sembradas en el campo y el equipo de Amate, a poco que le metió algo de velocidad encontró grietas y goles, dos, para ponerse líder en solitario.

Es posible que los goles fuera lo único salvable del partido. Pero llegados a este punto de la Liga y teniendo en cuenta que el conjunto costero había desperdiciado dos balas, Córdoba e Isla Cristina, lo importante era recuperar sensaciones, y lo hizo bajo la más estricta efectividad.

Si no hubiera existido la primera parte nadie la hubiera echado de menos. De hecho, se jugó, como manda el reglamento y fue infumable. Nada, esa es la palabra que resume la primera mitad. Ni velocidad, ni fútbol, ni un pase, todo al paso, desesperante. Porque si el Viso se fue contento al descanso porque se marchó sin una sola herida de consideración, el Cartaya se fue deprimido en grado extremo.

Todo cambió en el inicio de la segunda parte. Habría amatina en el vestuario y los rojinegros salieron a comerse la vida pensando en San Valentín. No podía ser que no pudieran dedicar nada a sus enamorados o enamoradas. Cierto es que el Viso puso de su parte. Porque Dioni Arroyo, el técnico sevillano, diseñó un plan que se enmarcaba en no recibir, solo y exclusivamente en eso. Y lo logró. El problema es que su equipo no era capaz de pasar el centro del campo. Y claro, la situación de los sevillanos en la tabla, descolgadísimos, no estaba para ponerse contemplativos. Y fue cuando cambió a defensa de cuatro, intentando estirar la guita y eso provocó espacios, que aprovechó el Cartaya para provocar cosas, agitar el avispero, y fue cuando Lolo, el reaparecido, golpeó una falta al borde del área y el árbitro decretó penalti, por manos, sin dudarlo ni un instante. El propio Lolo marcó a los 57 de partido.

El gol fue un alivio para el Cartaya y una revolución para el Viso, que siguió metiendo cambios para no cambiar nada. Bueno sí. Se diluyó por completo. Y eso que el conjunto de Amate seguía sin encontrarse. Aún así, nunca suspiró por apuros.

En la recta final del choque, por aquello de acabar con el pleito y las especulaciones, el Cartaya volvió a apretar el acelerador, sin necesidad de poner cara de velocidad. Y eso le llevó al segundo y de paso a la sentencia. Centro de Manuel desde la derecha y remate impecable de Arias, de cabeza, emergiendo entre mil para marcar el tercer tanto en tres partidos. Ha encontrado la brújula y está suponiendo todo un descubrimiento para el equipo de Amate. Minuto 78 de juego.

De ahí al final, nada. No hizo falta nacer más. El Cartaya se sentía superior sin necesidad de apretar el gesto y el Viso caminó como alma en pena sin saber qué dimensión tenía la pena.

El Cartaya se queda líder en solitario tras la derrota del Espeleño y lo bueno es que va recuperando efectivos para la causa. Ya estuvieron Lolo y Novoa y Díaz asoma por el horizonte. Serán necesarios todos, porque se acercan curvas y exigencias al mismo tiempo. De hecho, el miércoles vuelve a comparecer para medirse al Aroche y el domingo le espera el Atlético Onubense en la Ciudad Deportiva. Sin respiro pero con aire, y eso es lo importante.

FICHA TÉCNICA

Cartaya: Adolfo, Manuel, Iván Arenas, Lagos, Franci Ruiz, Asuero, Mario, Josué (Adri), Pereira (Marcos), Lolo y Arias (Novoa).

Viso: Alex Melli, Migue, Luis (Vicente), Nolasco, Javi (Juanje), Ángel, Gabri, Manu (Álvaro), Lolo (Paquito), Darío y Salvat (Antonio).

Árbitro: Heredia Díaz, de Cádiz, bien. Amonestó por los locales a Mario y por los visitantes a Luis, Javi, Darío y Salvat.

Goles: 1-0 m. 57 Lolo (p); 2-0 m. 78 Arias.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN