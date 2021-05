El nuevo borrón del Cartaya en casa no estropea la fiesta del ascenso (1-3)

No estropearemos la fiesta hablando del partido. Intentaremos pasar de puntillas. Porque si nos centramos en él no deprimimos. En este y en todos los que ha jugado el Cartaya en su municipal en la segunda fase. El conjunto de Amate despide la serie sin conocer la victoria al amparo del calor de sus aficionados. Sin embargo, acaba primero y en Tercera. Luego lo que ha hecho fuera de casa ha sido simplemente espectacular.

Por todo ello resumiremos el contenido global, por aquello de no ser aguafiestas. Pero es curioso que un equipo que sale campeón de todo no haya ganado en casa en la fase definitiva. Digno de estudio. Cierto es que ante el Guadalcacín, la alineación no tuvo nada que ver con las anteriores, las titulares, pero aún así, el conjunto local tuvo momentos muy brillantes en la primera parte. La segunda mejor enterrarla.

El conjunto local amaneció en el partido empujado por los más de mil espectadores que se dieron cita en el Luis Rodríguez Salvador. Eso les condujo a llevar iniciativa y acercamientos varios que determinaban que más temprano que tarde marcaría. Sin embargo fue el Guadalcacín el que se adelantó en el marcador por medio de Óscar, que aprovechó un error en cadena del Cartaya para batir a Pedro.

El gol no provocó nada en los rojinegros, que enseguida empataron por medio de Manuel, un golazo en toda regla. Quince minutos de juego y dos goles. Se movía el partido y se movía el marcador. Con el empate el conjunto de Amate recuperó pulsaciones y se fue a por su rival de nuevo, que se sostuvo. Y bordeando el final de la primera parte, en el 40 de partido, Manuel, superado, cuando hasta llegar ahí había sido el mejor, cometió penalti sobre Elías que él mismo se encargó de transformar.

El Cartaya mereció más y fue el Guadalcacín el que se colgó méritos y medallas a tiempo de intermedio. Y como ha sido regla habitual del Cartaya en los segundos tiempos en la segunda fase, el equipo de Amate se fundió por completo. Ni cambios ni nada, desconectado, a lo que ayudó el tercer gol jerezano, a los 50 de partido, obra de Roldán, de cabeza, imposible para Pedro. Ahí se acabó el partido y ahí se terminó la posibilidad de reacción de un equipo, el rojinegro, que ya no tuvo ni espíritu aventurero ni ganas de juerga para venirse de nuevo arriba.

Así fue muriendo la temporada, en todo lo alto para el Cartaya a pesar de los gatillazos como local en la segunda fase. Y a la gente apenas le importó. Festejó el ascenso como merecerían todos. Por cierto, dicen que el fútbol te da y te quita a partes iguales al final de una liga. Pues al Guadalcacín le devolvió lo que le quitó en la primera vuelta, en el partido del sufrimiento, en el punto de inflexión para el Cartaya.

Cierre, pues, a una temporada de ensueño, para volver a categoría nacional once años después. Fue un borrón lo del Guadalcacín, cierto, pero hasta el mejor escribiente echa uno. Y lo bueno es que lo que ha hecho el Cartaya en la segunda fase en casa no ha tenido incidencia en el ascenso.

FICHA TÉCNICA

Cartaya: Pedro (Roberto), Manuel (Kike), Novoa, Lagos, Franci Ruiz, Díaz (López), Asuero, Adri (Iván Arenas), Pereira (Arias), Lolo (Guille), Pitu (Marcos).

Guadalcacín: David (Migue), Sergio, Gabi (Benítez), Gómez, Roldán, Jacinto (Copero), Óscar, Adri, Elías (Franciso), Chuliqui (Curro), Jaime (Fernando).

Goles: 0-1m. 11 Óscar; 1-1 m15, Manuel; 1-2 m40 Elías (penalti), 1-3 m 50 Roldán.

Árbitro: Jiménez Hidalgo, de Málaga. Amonestó por locales a Pedro, Manuel y Asuero. Y por los visitantes a Adri.

Incidencias: 1.200 espectadores. Presidió la alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo. Se guardó un minuto de silencio por los aficionados fallecidos esta temporada y por Fernando. Al final, se llevó a cabo la fiesta por el ascenso y José Díaz fue declarado MVP del partido.

