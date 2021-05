Combate nulo por el ascenso entre Cartaya y Chiclana (0-0)

Hay momentos en la vida de uno que tiene que saber medir el riesgo, saber exactamente las consecuencias de equivocarte, si merece la pena desmelenarse o descamisarse, ser consciente de todo. Eso debieron pensar Cartaya y Chiclana, en un partido que se anunció a bombo y platillo como la cita más grande de la temporada, no en vano comparecían primero y segundo de la tabla, y que acabó entre besos y abrazos, complacencia, en definitiva. Porque teniendo en cuenta la situación y otros resultados, a los dos les valía el empate. Luego veremos qué pasa en las dos jornadas que restan, si al final es válido este reparto de puntos para onubenses y gaditanos. De momento, siguen primero y segundo con una jornada menos.

El caso es que todo transcurrió robotizado. La única ocasión del cuadro onubense se gestionó en el minuto 27 de la primera parte. Y la tuvo el Cartaya, Arias, para ser más exactos. El delantero se encontró con un balón muertecito, aunque botando, delante de la línea de gol. La echó fuera. Ni él ni los 800 espectadores que se dieron cita en el campo se lo creían. Ni tan siquiera el Chiclana daba crédito. Ahí se acabó el partido. Porque todo lo demás fueron balas de fogueo. Tú no me des que yo tampoco lo hago.

La segunda parte sobró por completo. Y llegados al minuto 80 de juego, Cartaya y Chiclana se pusieron a intercambiarse cartas en la celebración del día de la Madre. A algunos (suponemos) habrá cabreado el partido y la concepción del mismo además del desenlace y cómo se produjo. Pero dudo mucho que otros en la misma situación hubiera hecho algo diferente.

No fue (para el que lo esté pensando), un insulto al fútbol ni a la competitividad que se exige. Fue simplemente un dejarse llevar porque había mucho en juego y cuando no puedes ganar, lo mínimo es no perder. Y lo intentaron, que quede claro, pero siempre se impusieron las defensas y la pizarra a la imaginación. Entre otras razones porque el campo, increíble lo que ha pasado, no estaba para cantar y mucho menos para recital nada.

El césped se ha ido en 48 horas. Hay malestar en todo el mundo. En el club, en el cuerpo técnico, en los jugadores y en el concejal responsable de Deportes, Israel Medina. Al parecer, por lo que cuentan, el líquido empleado en el césped no fue el adecuado, o en la dosis adecuada y se lo han cargado, cuando estaba hecho una alfombra. Así que eso condicionó, imposible parar y conducir la pelota, que se juntó con la responsabilidad, lo que derivó en combate nulo.

De esta forma, el Cartaya necesita, en principio, una victoria para certificar el ascenso. Por eso, ya pone el punto de mira en Dos Hermanas, en la Peña Deportiva Rociera, un equipo que lo desnudó por completo en la primera vuelta en el Municipal.

Por cierto, Amate anunció varias bajas antes de medirse al Chiclana y al final estuvieron todos menos Mario. Será que la Liga se acerca al final y nadie quiere perderse la fiesta. O será que los milagros existen y con un buen vaso de leche los jugadores se recuperan de forma vertiginosa.

FICHA TÉCNICA

Cartaya: Adolfo, Manuel (Adri), Novoa (José Díaz), Kike, Franci Ruiz, Asuero, Lagos, Josué (Pereira), Marcos (Arenas), Lolo (Cárdenas) y Arias (Japón).

Chiclana: Pitu, Biri (Sánchez), Adán, Jaime, Migue, Argudo, Robles (Toledo), Fornell, Cornejo, Sergio (Óscar) y Agustín (Marcos).

Árbitro: Cámara Molina, de Sevilla. Amonestó en los locales a Manuel, Novoa y Lagos. Y por los visitantes a Adán, Jaime y Cornejo.

Incidencias: Unos 800 espectadores. Campo en mal estado para la práctica del fútbol.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN