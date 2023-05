Crónica Cartagena B-San Roque: Los aurinegros aprueban el curso

Reparto de puntos entre Cartagena B y San Roque de Lepe en el partido que cerraba la temporada en el grupo IV de Segunda Federación. El punto conseguido le sirve a los dos, al equipo lepero para mantener la séptima plaza con la que llegaba a la cita y cerrar así una buena temporada, y que le sirve al filial cartagenero para estar libre de mirar el resto de resultados que se produjesen en otros terrenos de juego para asegurar su presencia en la categoría.

En un partido en el que el equipo lepero no se jugaba nada, más allá de mantener la séptima plaza con la que llegaba a la cita, Pavón salió con un once inicial con algunas novedades, en el que destacaba la presencia de Maidana en la portería, además de Pedro Inglés en la defensa, Misffut en el centro del campo y Pablo González que repetía titularidad en la delantera. También volvía al once Jesús Rueda tras cumplir sanción la semana pasada su partido de sanción.

Sí ponía algo en juego el Cartagena B al que una complicada, pero no imposible, carambola de resultados podía llevarlo a tener que disputar el play-out de permanencia para asegurar su presencia en la categoría la próxima temporada.

Durante la primera mitad fue el filial cartagenero el que llevó la iniciativa en el juego, pero sus escasos acercamientos sobre la portería lepera no llegaron a suponer un verdadero peligro para Maidana.

Sí tuvo más acierto el San Roque que en su primera llegada clara sobre la puerta defendida por Saldaña conseguía adelantarse en el marcador casi cuando el reloj llegaba al minuto 45. Pablo González devolvía la confianza ofrecida por su entrenador con su tercer gol en las últimas tres jornadas al aprovecharse de un error de la zaga local, un gol que en ese momento afianzaba la séptima plaza para el conjunto aurinegro y que al mismo tiempo llevaba la inquietud a las filas del Cartagena B que quedaba a a esas alturas del partido a expensas de que no marcasen ni Sevilla Atlético ni Cádiz Mirandilla, o de lo contrario caerían al puesto de play-out.

Esas dudas locales se disiparon al poco de comenzar la segunda mitad con el empate conseguido por Luís Castillo en el 51 desviando lo justo un disparo de Pedro García desde el borde del área para que Maidana por evitar el gol, lo que dejaba a su equipo salvado de cualquier contingencia.

Pudo darle la vuelta al marcador el Cartagena B en el minuto 68, pero el árbitro del partido anuló el gol por fuera de juego de Teddy, autor del tanto.

A partir de aquí, poco que contar, con los dos equipos dando por bueno el punto consechado que les vale a ambos para conseguir sus respectivos objetivos con los que llegaban al partido.