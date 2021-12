Un Ayamonte desconocido suma la segunda derrota consecutiva y le cuesta el liderato (2-0)

El Ayamonte cerró el año con un mal sabor de boca tras caer en su visita al Alcalá por 2-0, sumando su segunda derrota consecutiva y perdiendo el liderato. Los onubenses se las prometían felices a tenor de la clasificación de uno y otro conjunto, aunque sabedores de que con el cambio de entrenador, los alcalareños habían cambiado su ritmo, y de perder casi todos sus partidos, volvieron a la senda de las victorias; aunque mientras el Ayamonte seguía ostentando el liderato, el conjunto sevillano rondaba los puestos bajos de la clasificación. Pero todo fue eso, pensamientos y elucubraciones que no se trasladaron al terreno de juego.

Como pasaba la jornada anterior frente al Coria, que anotaba un gol al minuto y medio de juego, en esta ocasión sucedía lo mismo en el minuto 4 como consecuencia de un ataque por la izquierda que Juanma, cambiado de sitio, no fue capaz de interceptar, y el pequeño Diego Fernando, introducía el balón de manera extraordinaria por el ángulo de la meta de Ángel.

Nuevamente, un domingo más, tocaba remar contra corriente para tratar de nivelar la contienda. El conjunto onubense dominó la situación, llegando al área contraria, donde una y otra vez eran rechazados los pases sin que el peligro rondara la meta del cancerbero alcalareño.

En estos primeros 45 minutos hubo más de veinte llegadas por ambos lados, y tan solo un tiro lejano de Bruno fue lamiendo el travesaño. Las demás llegadas se perdían incomprensiblemente ante el estupor de los aficionados ayamontinos que se desplazaron hasta la población sevillana. Tras el 1-0 el conjunto local trataba de aumentar su ventaja, aunque creando poco peligro. Tan solo en el minuto 13 fue su exterior Yoni el que probó fortuna, marchándose su lanzamiento fuera por poco, llegándose al descano con 1-0.

Quedaban aún 45 minutos para revertir la situación, pero el gozo de los aficionados visitantes en un pozo, ya que aunque de principio el entrenador ayamontino, dejó en el vestuario a tres jugadores (Pedro, Juanma y Quique Silgado, por Zamorano, José y Javi), no cambió nada la tónica del partido. Es más, al poco de volver de los vestuarios, al igual que en el primer gol, un fallo garrafal entre el portero y un defensa, deja solo a Diego Fernando, que nada más tiene que introducir el balón en las mallas (2-0). Otro fallo grotesco como en el partido anterior frente al Coria. En estas categorías no se le pueden dar esas clases de facilidades al contrario, máxime cuando después no se es capaz de corregirlos.

El Ayamonte siguió dominando, llegando al área visitante, pero es imposible marcar algún gol sin tirar a puerta. Como en los primeros 45 minutos, tan solo se produjo una situación de gol, en un centro de Álvaro que remataba a puerta Pedro Chacón, lamiendo el esférico el poste. Y ahí quedo todo. Mucho acoso, muchas pérdidas de balón que desesperaba a los visitantes y hacía carcajearse a los locales, y lo más grave, sin saber si el portero local Juan era buen o mal cancerbero, porque no le llegó ni una pelota difícil de parar. Paso inadvertido, y eso que se jugó casi todo el partido en la parcela local.

Lo malo es que el Ayamonte lleva en los cuatro últimos encuentros jugados, tres perdidos y tan solo uno ganado. Nadie dijo que eso iba a ser fácil, pero tampoco se podían creer la hinchada rojinegra que se iba a producir este cambio tan radical. Puede ser tan solo una crisis pasajera, que en estos 21 días de descanso va a cambiar todo y se pueda seguir optando a las primeras posiciones de la tabla clasificatoria, dando una vuelta de tuerca y luchar con más ganas, más ahínco y no bajar los brazos como ocurriera en Alcalá con algunos jugadores.

Ficha técnica

Alcalá: Bernardo, Adrián (Juan Carlos), Gonzalo, Álvaro José, Walter, Quiñones (Joaquín de Jesús), Diego Fernando (Nelson), Jhonny, Pedro (Isaac), Lucas (Leider) y Raúl (Ortega).

Ayamonte: Ángel Bermejo, Quique Silgado (Zamorano), Juanma (José), Sebas (Bermúdez), David, Pedro Chacón, Pedro (Javi), Álvarez, Yuseff, Cueto (Pitero) y Bruno.

Árbitro: Alcantara García, de Córdoba; excelente actuación, enseñándole tarjeta amarilla a Quiñones, Isaac, José Carlos, Álvaro y Bernardo por parte local y a Silgado, Zamorano y Juanma por parte local.

Goles: 1-0/Minuto 4. Diego Fernando. 2-0/m. 46. Diego Fernando.

Incidencias: Partido disputado en el nuevo estadio Ciudad de Alcalá, de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

