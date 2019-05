La presidenta del Consejo Superior de Deportes elogia al onubense Álvaro Robles

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, elogió el “trabajo constante” y la pasión” por el tenis de mesa de Álvaro Robles, que se proclamó subcampeón del mundo por parejas el mes pasado en Budapest (Hungría).

“Estamos muy orgullosos, lo que ha conseguido Álvaro Robles, es muy grande. Hace quince años que no se mete un no asiático en unas finales y no es flor de un día, es fruto del trabajo constante y de la pasión que le pone a su deporte”, dijo Rienda tras la recepción ofrecida al deportista onubense.

Robles (Huelva, 1991), que logró el 27 de abril en la capital húngara la primera medalla para España en un Campeonato del Mundo de tenis de mesa, al proclamarse subcampeón junto al rumano Ovidiu Ionescu, acudió recientemente al CSD acompañado por el presidente de la Federación Española, Miguel Ángel Machado, entre otros.

El jugador, formado en el Club Deportivo Hispanidad de Huelva, dijo que su medalla de plata es “una gran satisfacción por todo el trabajo de muchísimos años” y admitió que la también onubense Carolina Martín, campeona olímpica, del mundo y de Europa, es un ejemplo a seguir.

“Ella es un espejo por todo lo que ha conseguido en un deporte en el que los asiáticos son los mejores. Que nosotros podamos también en tenis de mesa intentar estar ahí arriba es el trabajo que estamos haciendo”, añadió Robles, según informó el CSD.

Álvaro Robles y Ovidiu Ionescu se clasificaron para la final del Mundial al imponerse por 3-4 a los portugueses Tiago Apolonia y Joao Monteiro, y cayeron en ella ante la pareja china formada por Ma Long y Wang Chuqin, que se impuso por 4-1.