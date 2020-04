Compás de espera en el Enrique Benítez

Enrique Escalante, vicepresidente del CDB Enrique Benítez (Huelva), asegura que “no valoramos cómo debe acabar la temporada, eso sería olvidar lo que está pasando y lo primero es la salud de las personas y los jugadores. A partir de ahí, hablaremos cuando alguien sepa en qué condiciones de salud se puede hacer algo”.

La Federación Española está buscando soluciones para la LEB Oro y la LEB Plata y luego iremos nosotros; aún no sabemos qué propuestas tienen pensado para la EBA. El parón de la Liga ha sido un desastre para todos los equipos y no tiene sentido hablar ahora de cómo acabar la competición", añade el directivo

Hay que mirar al futuro y buscar una solución global, porque no se puede ser egoísta e ir cada uno por su cuenta. Lo prioritario es minimizar las muertes, controlar la enfermedad y luego la Federación debe pensar en los clubes, los jugadores, entrenadores, en la cantera y ver cómo afrontar el nuevo escenario que vendrá", asegura Enrique Escalante. El Huelva ha sido de los clubes más perjudicados, ya que llevaba una racha de ocho victorias consecutivas y tenía serias opciones de luchar por el ascenso a la LEB Plata. "Nos cogió en un momento dulce para el club y para el baloncesto de Huelva, luchando por acceder al play off final, pero eso no tiene sentido en esta situación.

El directivo del Enrique Benítez pide mirar al futuro más que al presente. “Hay que restar importancia al momento en que nos ha cogido y valorar lo que está pasando. Ha sido un golpe tremendo para el deporte y para la sociedad, y el baloncesto solo no será capaz de salir de esto, tiene que ser una solución concertada de todos: Estado, Consejo Superior de Deportes, Federaciones… si sólo pensamos en nosotros mismos no saldrá bien”.

La Federación Española no nos ha transmitido nada por ahora, sólo ha ido aplazando las jornadas"

Argumenta que “ahora mismo ningún equipo tiene la plantilla equilibrada, unos se han marchado, otros son enfermeros o están trabajando en primera línea; no son profesionales y están 'desconectados' del deporte; es una situación complicada. La Federación Española no nos ha trasmitido nada, sólo ha ido aplazando las jornadas en función de los decretos de confinamiento que se han ido ampliando”.

Por otro lado Escalante resalta que “hablo a menudo con el delegado provincial, José Luis Pena 'Beti' y estamos en la misma línea, hay que pensar en salir de esto y no será fácil”.

El fútbol probablemente jugará a puerta cerrada hasta 2021, una situación que podría trasladarse al baloncesto: “No tiene mucho sentido comparar ambos deportes; creo que el fútbol marcará el camino. Los clubes tienen que estar atentos a todas las posibles ayudas que puedan llegar, ya sea a nivel estatal, autonómico o provincial. En mi concepto del deporte no está jugar a puerta cerrada, salvo que sea por una sanción o un hecho puntual; el deporte tiene que ser de los aficionados. Además, una Liga EBA a puerta cerrada no sería viable”.

También se perderán ingresos por taquillas o abonados cuando haya un nuevo proyecto: “Son importantes porque suman, pero no son determinantes en nuestro presupuesto, lo que sí destaco es que pocos clubes de EBA consiguen meter 1.500 personas en un pabellón, con lo que eso supone de enganchar aficionados y de repercusión social, y eso se perdería jugando sin público. También es preocupante el tema de los patrocinadores; muchos han tenido que cerrar su negocio y no podrán seguir apoyando. No será fácil encontrar patrocinadores”.

Para reflotar esto las instituciones deben dar un paso adelante. El deporte debe ser dinamizador de la normalidad"

De cara a la próxima temporada “tendremos que conocer y analizar cuánto va a costar, el presupuesto con el que podremos contar, las ayudas que podamos recibir… porque ningún presupuesto podrá soportar lo que vendrá el año próximo. Para reflotar esto las instituciones deberán dar un paso adelante. Socialmente habrá prioridades que estén por encima, pero el deporte también tiene que ser dinamizador de la normalidad. La pregunta es cómo conseguirlo”.

Es importante incidir en el carácter amateur de la categoría: “A los jugadores de la Liga EBA no se les puede exigir lo mismo que a un profesional. Todos tendremos que perder algo y tendremos que ceder y todos tendrán que poner algo de su parte para que esto funcione”.

Por último, Escalante destaca que vive este periodo de confinamiento “de una forma un poco diferente a la mayoría, porque yo tengo que trabajar (distribución-alimentación) y además mi mujer es sanitario y estamos en primera línea”.