Claves de un Madrid aturdido

Si bien es prematuro hablar de crisis, el Real Madrid atraviesa como mínimo un momento de confusión en el que hay varios actores señalados, desde la dirección técnica a la planificación deportiva.

A continuación, algunas claves que ayudan a explicar el bajo nivel ofrecido por un equipo que encadenó tres partidos sin marcar y el martes cosechó una impensada derrota 1-0 en campo del CSKA Moscú en la Liga de Campeones.

JULEN LOPETEGUI: Sin el aura que infundía Zinedine Zidane, el técnico del Real Madrid se encuentra sin red y muy expuesto a las críticas. Nunca un entrenador de Florentino Pérez cosechó tres derrotas en sus diez primeros partidos. Los irregulares resultados del Barcelona lo ayudaron, pero ahora está exigido a encontrar soluciones si no quiere amplificar las dudas sobre su continuidad. "Estamos tristes, pero el equipo se levantará", afirmó.

EL GOL:El Real Madrid se secó y acumula cinco horas y 19 minutos sin marcar un solo gol. Y obviamente sin ganar. Si Lopetegui defendió a comienzos de temporada la necesidad de reinventarse para proponer un reparto de goles, se hizo evidente que su equipo no tiene un killer en el área. Al menos, mientras Gareth Bale no se lesione y sea capaz de jugar cinco partidos seguidos.

LA SOMBRA DE CRISTIANO: Era previsible y en tiempos de sequía se vuelve la mirada al futbolista que garantizaba más de 40 goles por temporada. Un detalle curioso: el portugués se convirtió la pasada campaña en el primer jugador en marcar goles en todos los partidos de la primera fase de la Liga de Campeones y en Moscú el Real Madrid se quedó sin anotar por primera vez en el torneo después de 28 encuentros. "Cristiano puso el listón muy alto, no se puede tapar el sol con un dedo", manifestó Keylor Navas en Moscú.

BAJOS MOMENTOS DE FORMA: Hay muy pocos futbolistas del Real Madrid que estén rindiendo a su nivel habitual y, en cambio, muchos alejados de su mejor versión. Modric, distinguido recientemente con el premio The Best al mejor del mundo, es un buen ejemplo. Tampoco están en forma Marco Asensio, Kroos, Varane, Casemiro o Lucas Vázquez. "No estuvimos a nuestro nivel", reconoció Modric al analizar la última semana de su equipo.

LAS LESIONES: En apenas mes y medio de temporada, son ya muchos los futbolistas del Real Madrid que pasaron por la enfermería. Actualmente tiene a cuatro titulares de baja, como son Marcelo, Isco, Bale y Carvajal. Aunque la baja de Isco fue más fortuita debido a una apendicitis aguda, los otros problemas suelen ser musculares. Y Sergio Ramos no jugó el martes por precaución.

LA CONCENTRACIÓN: Si el miércoles de la pasada semana el Real Madrid pagó su pésimo comienzo de encuentro ante un Sevilla que acabó haciéndole tres goles en la primera parte, en Moscú redobló sus desatenciones y recibió un tanto a los 65 segundos tras un error impropio de un futbolista tan seguro como Kroos.

EL FUTURO: El Real Madrid visitará al sábado al Alavés, una de las revelaciones de la Liga, en un encuentro en el que el equipo blanco está obligado a ganar para aliviar tensiones. De otra forma, Lopetegui afrontaría el parón de selecciones con mucho ruido alrededor de su cabeza.