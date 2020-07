Claire Falknor se une al proyecto del Sporting

El Sporting Huelva, Ciudad de Marca ha alcanzado un acuerdo con la futbolista Claire Elizabeth Falknor para que forme parte del equipo esta temporada 2020/2021. Nacida en Dayton (Ohio, Estados Unidos), se trata de una centrocampista de 27 años que ha llegado a ser internacional sub-23, donde comenzó su carrera. Florida Gators, Bayern München, Houston Dash, Escuelas de Fútbol de Logroño y la temporada pasada en el Sevilla son los equipos que forman parte de su trayectoria deportiva.

"La temporada que viene jugaré en Huelva. Yo quiero empezar una nueva etapa y quiero ser parte de un equipo que quiere crecer. También conozco a las jugadoras, quiero ayudar al equipo y continuar creciendo", dijo deseosa de en los próximos días "conocer el equipo y la ciudad".

En la plantilla se encontrará a jugadoras con las que ya ha coincidido en distintos equipos por los que ha pasado: "yo conozco a Fatou, Jeni, porque la temporada pasada jugamos juntas y Vanesa, porque estábamos en Logroño", entre otras futbolistas. "Conozco creo que a muchas jugadoras" de las que formarán parte del plantel en la temporada 2020/2021.

Se define como una "mediocampista fuerte" y dice que le gusta tener la "posesión" del balón "y creo que soy creativa". También explicó que su "posición favorita" es la de centrocampista ya que puede participar tanto en fase ofensiva como defensiva: "me gusta atacar y también defender".

Con el Sporting serán tres sus equipos desde que llegó a nuestro país. Cuenta que quiso quedarse "en España porque me encanta la cultura y creo que la cultura y la mentalidad españolas me ayudan a crecer como jugadora y como persona". Es por ello que entre sus objetivos estará perfeccionar su castellano: "me encanta estar en España".

Cuestionada acerca de la próxima temporada, dijo que "no me gusta tener expectativas. Yo prefiero concentrarme en cada día que se presenta. Por supuesto quiero ganar, pero creo que es mejor concentrarse en el esfuerzo, mentalidad y el trabajo de cada día", sentenció.