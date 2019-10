Cita de famosos en Santa Olalla del Cala en un partido a beneficio de Andrés

El estadio Los Palomares de Santa Olalla del Cala será escenario este sábado día 19 (12:00) de un partido de fútbol a beneficio de Andrés, con entrada única al precio de 3 euros que serán donados para la operación de Andrés.

El encuentro enfrentará al CD Santa Olalla sénior (que marcha actualmente en la 7ª plaza del grupo I de la Segunda Andaluza) con una selección de artistas y ex futbolistas de Andalucía que comanda Ángel Acién.El equipo ‘visitante’ contará entre otros con jugadores de reconocido prestigio como Diego Tristán, Antoñito, José Mari, Antonio Núñez, Edu Moya, además del santaolallero Jesús Vázquez (ex capitán del Recreativo), y artistas como Maki, Antonio José, Antonio Romero, Demarco... y como árbitro estará el mediático Cristóbal Soria.

El propio Jesús Vázquez, coordinador de la cantera del Decano, a través de las redes sociales, ha solicitado la colaboración de todos en esta buena causa.