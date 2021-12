Ceuta B - Cartaya (1-1): Sigue la racha sin ganar

El Cartaya consiguió un punto en su visita al Ceuta B gracias al gol de Marcos Tavira, que empató el encuentro en el minuto 78.

El partido comenzaba con dominio alterno, los caballas intentaban llegar arriba jugando mientras que el AD Cartaya se defendía bien e intentaba salir a la contra buscando con balones largos al delantero Adrián Wojcik. La primera ocasión del partido fue para el Cartaya con un disparo de Lolo que se fue por poco pegado al palo. El filial del Ceuta lo intentó con una jugada donde Elías no llegaba por poco a un buen pase de Yiyo al interior del área y antes del descanso fue Taufek el que sacaba un córner cerrado y el balón tras un rechace tocó en el palo pero lo sacó bien Parra para llegar al descanso con empate sin goles.Tras la reanudación, el Ceuta B saltó a por todas y antes de cumplirse el primer minuto del segundo tiempo un zapatazo desde fuera del área de Elías se estrellaba en el larguero. Pero el gol caballa era cuestión de tiempo y llegó en el minuto 49 marcado por el capitán Polaco tras una jugada desde su banda del lateral zurdo Taufek. El Cartaya se estiró buscando el empate y en el minuto 58 fue Lolo el que no llegaba por poco a un buen pase de Víctor Sánchez y en el 60, llegaba el primer disparo entre los tres palos del cuadro onubense con un tiro de Novoa que despejó Gato Romero. En el minuto 63, el conjunto caballa reclamó un penalti cometido sobre Mustafa que el colegiado no señaló y cuando parecía todo controlado llegó un error defensivo que dejaba sólo a Marcos Tavira en el área y tras driblar al portero marcaba a puerta vacía poniendo el 1-1 en el marcador.

Ficha técnica

Ceuta B: Gato Romero, Nacho, Ayoub, Ezequiel, Taufek, Moyano (Baker, 72’), Yiyo, Polaco (Adil, 87’), Tote (Mustafa, 57’), Elías (Prieto, 72’) y Breñe.

Cartaya: Parra, Manuel, Novoa (Juan Lago, 77’), Francis Ruiz, Joao Lobo, Víctor Sánchez (Fabio, 66’), Cerpa, Miguel Fernández (Marcos Tavira, 66’), Lolo, Adrián Wojcik, 77’) y José Díaz (Miguelito, 38’).

Goles: 1-0 (49’) Polaco. 1-1 (78’) Marcos Tavira.

Árbitro: José Antonio Fernández, del colegio malagueño. Amonesto con amarilla a los locales Baker, Adil y Moyano, y al visitante Manuel.

Incidencias: Partido de la Tercera División RFEF disputado en el estadio federativo Alfonso Murube.