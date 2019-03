El Cartaya merece más que un punto

El Cartaya tiene un serio problema en casa. En lo que va de año no conoce el triunfo en el Rodríguez Salvador y eso le está retrasando en sus intenciones de crecer en la tabla. Ayer no jugó nada bien, eso es cierto, pero a pesar de eso, tuvo ocasiones suficientes para sumar los tres puntos. Sebas tuvo tres, Dani Pérez una y la última para Guille, que en el 94 la tuvo que ni pintada, se la sacó Alex, el portero sevillano que salió declarado héroe del partido.

Cartaya y San José se presentaban en la cita con diferentes objetivos y así nació el partido, con el equipo local queriendo imponer su ley y el rival a la espera de la equivocación de los rojinegros. El conjunto de Limón, después de ganar en la Algaba, acudía a la cita cargado de moral y con la intención de seguir sumando puntos para arrimarse a la nobleza. Por su parte, el San José, embargado de ilusiones renovadas después de ganar a La Palma, en su intención de salir de los puestos de abajo. Con todo, el Cartaya agarró iniciativa sin dientes y muy confuso en el pase y el San José sin creerse del todo que podía hacer daño. Y por eso, la primera parte resultó infumable, ya que los desaciertos se impusieron claramente. La única ocasión fue para Dani Pérez, que se la encontró de rebote y cuando parecía que iba a marcar, la echó fuera.

La segunda parte describió el mismo camino, una y otra vez el Cartaya desacertado en el pase, solo a trompicones generaba alguna ocasión, clara, pero esporádicas porque el control y el pase fueron muy deficientes. Y así se llegó al final, entre la angustia, porque el San José fue buscando el refugio atrás, dando por bueno el empate y el Cartaya, con muchos cambios de posición, no encontraba el camino. A poco que hubiera marcado alguna de las que tuvo, a estas horas nadie se acordaría del partido deficiente en fútbol que hizo el conjunto de Limón.

Queda patente que a la contra el Cartaya se siente más cómodo que llevando iniciativa. Si a eso le suma que no halla el gol en casa, pues el resultado que es no conoce la victoria como local en 2019 en su feudo. Restan ocho jornadas y queda la impresión que no le va a dar tiempo a progresar en la liga lo que pretende.

FICHA TÉCNICA:

Cartaya: Bocanegra, Aitor, Quino, Franci Ruiz, Novoa, Mario, Adri Díaz (Canito), Pitu (Guille), Sebas, Lolo y Dani Pérez (Souto).

San José: Alex, Juan, Ismael, Ernesto, Jaime, Rubén, Selu (Rubén), Varona, Lobo (Casimiro), Luis (Kisko) y Dani.

Árbitro: Luna Espejo, de Córdoba. Muy bien. Amonestó por los locales a Guille y por los visitantes a Dani.

Incidencias: Unos 300 espectadores. La peor entrada en lo que va de temporada.