El Cartaya cierra la temporada en casa con una goleada a la Roteña

Cuando llega el final de algo es que comienzan las despedidas, sobre todo en fútbol, porque no hay una temporada semejante a otra.

El Cartaya jugó el último partido del curso al amparo de su gente y de cara a la campaña que viene, cambiará caras y probablemente formato, entre otras cosas porque a pesar de ser el epílogo, el club no ha informado de nada referente a un proyecto continuista o todo lo contrario. Y nos referimos al entrenador. Limón no sabe nada a pesar de estar la temporada hecha desde hace mucho y eso es síntoma de duda. O igual lo tienen claro. Pero lo normal sería que el técnico lo supiera todo, si sigue o no, y eso, al menos de momento, no se ha elevado a lo público. Ya veremos.

Además de ese foco, algunos jugadores jugaron su último partido como rojinegros, y no daremos nombres para no alterar el gallinero porque resta otro partido, en Valverde. Y el club aboga porque se afronte en la máxima naturalidad posible, aunque algunos intuyan el desenlace, entre otras razones porque el Cartaya, a pesar de su potencial, no ha cubierto expectativas mínimas, y eso, en fútbol, tiene efectos colaterales, luego gente va a salir, veremos cuántos.

En referencia al partido, que quedó en segundo plano porque el Cartaya no se jugaba más que la honra y la Roteña eso y su honor al estar descendido, en su primera parte fue lo mejor que se ha visto este año en casa. El equipo de Limón se demostró a sí mismo que tenía para más. Una vez suelto el corsé, se puso a jugar y la Roteña fue un juguete en sus manos.

A los tres minutos ya iba por delante en el marcador, con un golazo de Sebas, de cabeza, a un soberbio centro de Canito, el capitán que no se sabe si continuará o no después de 22 temporadas de rojinegro. A los 9 minutos llegó el segundo, otra vez de Sebas, al que le sienta de maravilla jugar de nueve. Y a los 25, marcó Canito, para redondear una primera parte de categoría.

A la vuelta de vestuarios, Sebas marcó el cuarto cuando la gente aún regresaba de la cantina. Un grosero error de Lucu lo aprovechó el de Isla Cristina para marcar el tercero en su cuenta particular. Luego vinieron los cambios, interminables, y el partido fue cambiando de color, más deslavazado, menos lúcido, con el Cartaya al paso y la Roteña intentando marcar el del honor.

El último cuarto de hora fue infumable. Cada uno por su cuenta, los desajustes, los futbolistas sin ritmo competitivo, la infinidad de cambios, todo eso condujo al partido a un callejón sin salida, sosa lógica, por otra parte, teniendo en cuenta el momento y las circunstancias.

Así se despidió el Cartaya de su gente, con una goleada para la galería, con la mejor primera parte en casa que se recuerda, con el pensamiento en la despedida definitiva en Valverde pero sobre todo con la mente puesta en un nuevo proyecto que cuaje en la grandeza que este año no pudo.

FICHA TÉCNICA

Cartaya: Bocanegra (Raúl), Manuel (Pepe Martín), Novoa, Quino (Jacobo), Fraci Ruiz, Mario, Fernando Vaz (Isaac), Canito (Pitu), Sebas (Juan López), Souto (Dani Pérez) y Lolo.

Roteña: Rafa (Paquito), Velázquez, Cristian (Guillerme), Mateo, Lucu (Fran), Curro, Antonio, Curti, Liván (Garri), Juanan y Sergio.

Árbitro: Avilés, Hernández, de Sevilla. Sin amonestaciones. Bien.

Goles: 1-0 m. 3 Sebas; 2-0 m. 9 Sebas; 3-0 m. 25 Canito; 4-0 m. 46 Sebas.

Incidencias: Unos 200 espectadores.