El Cartaya busca hacerse fuerte en casa

La jornada de parón no le vino mal del todo al Cartaya. Sigue prácticamente en la misma distancia con los puestos de descenso a pesar de no jugar y eso ha supuesto otro plus para afrontar la recta final en condiciones de seguir siendo competitivo. Seis jornadas restan, tres partidos en casa y otros tantos fuera. Y en principio, la fortaleza debe radicar en el Luis Rodríguez Salvador, porque los rivales que vienen parecen, y decimos parecen, más asequibles. Córdoba B, Ceuta B y Tomares, mientras que fuera tiene al Recre, Utrera y Ciudad de Lucena. Se admite debate, teniendo en cuenta que el fútbol da para muchas vertientes.

Amate ha aprovechado la semana para poner algunas cosas en orden. Como por ejemplo detalles que tienen que ver con el acierto de cara al marco contrario. En los tres últimos partidos, el Cartaya ha sumado tres empates y en todos ellos se quedó más cerca de ganar que de perder. Solo faltó la puntería.

Otro de los temas esenciales de estos días ha sido la recuperación de jugadores con diferentes dolencias, fruto de la intensidad de los dos últimos meses, en los que el Cartaya tuvo que recuperar tiempo y puntos, tras una nefasta primera vuelta.

Así, se espera a Lolo en su mejor versión y es posible que hasta Manuel pueda estar, aunque tiene un porcentaje mínimo de hacerlo. En todo caso, la alineación comienza a recitarse de memoria y esa es otras de las cuestiones que invitan a la confianza plena en un equipo que no ha parado de competir desde que Amate arribó al banquillo.

En Las Cabezas, el técnico se percató de que Paco Benítez tiene que jugar en defensa y sacó conclusiones claras respecto al centro del campo, donde tiene que estar Cerpa, en un excelente estado de forma desde hace semanas.

Así, el once más lógico sería el formado por Nauzet, Lagos, Novoa, Franci Ruiz, Paco Benítez, Cerpa, Ponce, Asuero, Lolo, Cascajo y Wocjik. Todo lo que sea salir de ahí sería instalarse en lo antinatural, siempre y cuando estén todos en disposición de ser alineados.

Como decimos, restan seis jornadas y esta es la primera final pero sin serlo del todo. En cualquier caso, haría bien el Cartaya en tomarse el partido como si no hubiera un mañana. Solo así podrá aspirar a derrotar a un equipo al que le sale últimamente casi todo y que llega en una dinámica sonriente.

El club ha vuelto a hacer una llamada a la unidad y al aliento. El equipo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, se está ganando el pan y el respeto. Es la hora. No hay vuelta atrás. Afición y equipo en una explicación común. No será fácil el Córdoba B. Y bajo esa consciencia, hacer causa común es otra de las balas que tiene la recámara.